Große Freude im Team Broilers: Nachdem ihr aktuelles Album „(sic!)“ vor wenigen Wochen auf Platz Eins der deutschen Charts debütierte, gewann die Band gestern Abend in Berlin den Echo in der Kategorie „Rock National“.

Bandmanager Patrick Orth: „Es ist ein starkes Zeichen, dass der Preis in der Kategorie dieses Jahr mit den Broilers an eine Band geht, die sich explizit zu politischen Vorgängen in unserem Land äußert und klare Position gegen den Rechtsruck bezieht. Gleichzeitig ist es eine Ermutigung an alle anderen Künstler, sich gesellschaftlich einzumischen und für seine Überzeugungen einzustehen.“

Und die Band ergänzt: „Speziell nach unserer letzten Single ‚Keine Hymnen heute‘ häuften sich die Kommentare: ‚Ihr seid Musiker, macht Musik, haltet Euch aus der Politik raus!‘. Aber wir sind in erster Linie Menschen und Menschen machen ihren Mund auf, wenn ihnen etwas gegen den Strich geht. Also ist auch für die Zukunft nicht zu erwarten, dass wir uns in dieser Hinsicht zurückhalten werden.“

Die Broilers sind noch bis Mitte des Monats auf Tournee durch die größten Hallen des Landes, über 100.000 Fans besuchten bereits eines der Konzerte, über 160.000 Karten wurden bislang für die erste Hälfte der Tour verkauft. Im Sommer wird die Band auf den wichtigsten Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz gastieren.

RockHard, Slam und Ox präsentieren

BROILERS 2017

BROILERS 2017

23.02.2017 – CH-Zürich, Volkshaus (Ausverkauft)

24.02.2017 – CH-Solothurn, Kofmehl

25.02.2017 – CH-Bern, Bierhübeli (Ausverkauft)

02.03.2017 – Münster, Halle Münsterland (Ausverkauft)

03.03.2017 – Münster, Halle Münsterland (Ausverkauft)

04.03.2017 – Trier, Arena (Ausverkauft)

07.03.2017 – Hannover, Swiss Life Hall (Ausverkauft)

10.03.2017 – Berlin, Max-Schmeling-Halle (Ausverkauft)

11.03.2017 – Leipzig, Arena (Ausverkauft)

16.03.2017 – Hamburg, Sporthalle (Ausverkauft)

17.03.2017 – Hamburg, Sporthalle (Zusatzkonzert)

18.03.2017 – Rostock, Stadthalle

24.03.2017 – Erfurt, Messehalle

25.03.2017 – Köln, Lanxess Arena

31.03.2017 – AT-Wien, Gasometer

01.04.2017 – München, Zenith (Ausverkauft)

06.04.2017 – Nürnberg, Arena

07.04.2017 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

08.04.2017 – Kempten, bigBOX

13.04.2017 – Bremen, ÖVB-Arena

15.04.2017 – Frankfurt, Festhalle

RockHard, Slam und Ox präsentieren

BROILERS OPEN AIR 2017

14.07.2017 – Dresden, Filmnächte am Elbufer

15.07.2017 – Berlin, Wuhlheide

BROILERS 2017 – FESTIVALS

02.-04.06.2017 – Rock am Ring

02.-04.06.2017 – Rock im Park

15.-17.06.2017 – Nova Rock

01.07.2017 – Vainstream Rockfest

20.-23.07.2017 – Deichbrand

09.-13.08.2017 – Open Flair

