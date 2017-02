BROTHER FIRETRIBE, die Band mit der sonnigsten Veranlagung des Planeten, genüsslich einen Frühstart Richtung Sommer hin – Vorhang auf für „Sunbound“. Während der Winter Europa noch immer fest in seinen Klauen hat, legendie Band mit der sonnigsten Veranlagung des Planeten, genüsslich einen Frühstart Richtung Sommer hin – Vorhang auf für „“. Das vierte Album der Band präsentiert eine Zusammenstellung, deren Sound sich weiterentwickelt und etwas von der Heavy-Metal-Ausstattung der Vergangenheit hinter sich gelassen hat, um sich eher ultra-melodischem West Coast AOR zuzuwenden. Mit den geliebten, typischen Eigenschaften der Band – Pekka Ansio Heinos seidig-charmante Stimme, Tomppa Nikulainens himmlische Keyboard-Passagen und melodische Pracht, Emppu Vuorinens unverkennbare Klasse an der Gitarre, Jason Flicks traumhafter Harmoniegesang und pulsierender Bass und Hannes Piriläs treibende Schlagzeug-Beats – klingt BROTHER FIRETRIBE’s „Sunbound“ fetter als sein Vorgänger und dabei nicht nur zeitgemäßer sondern auch schlicht besser denn je. Die Leadsingle des Albums, soviel steht fest, kennt in der finnischen Heimat der Band tatsächlich jeder, denn „Taste Of A Champion“ (ein Fight-Song, der sogar Rocky ausknocken würde) war im ersten Halbjahr 2016 sieben Wochen lang Titelsong der TV-Werbekampagne einer der größten Supermarktketten des Landes.

„Taste of a Champion“ war von Februar bis Juni 2016 Titelsong der Kampagne für die finnische Supermarktgruppe Prisma

Die beiden Videos der Band und ihre Live-Clips melden bis dato knapp 880.000 Views auf VEVO/YouTube.

Insgesamt über 4,5 Millionen Streams auf Spotify

Gemischt von Mikko Karmila (Nightwish, Stratovarious, Children of Bodom)

Gitarrist Emppu Vuorinen ist außerdem Original-Bandmitglied von Nightwish

Tracklisting:

01. Sunbound

02. Help Is On The Way

03. Indelible Heroes

04. Taste Of A Champion

05. Last Forever

06. Give Me Tonight

07. Shock

08. Strangled

09. Heart Of The Matter

10. Restless Heart

11. Big City Dream

12. Phantasmagoria

