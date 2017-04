Die mexikanischen Deathgrinder von BRUJERIA starten morgen ihre lange erwartete Europatour mit den legendären Grindcore-Pionieren NAPALM DEATH. Dabei werden sie in vier Wochen in 24 Städten in zwölf Ländern die Bühnen entern. Als weitere Support-Acts sind die texanischen Crossover-Thrasher POWER TRIP sowie die satanischen Deathgrinder LOCK UP mit an Bord.

»Campaign For Musical Destruction« – Europa 2017

w/ NAPALM DEATH, POWER TRIP, LOCK UP

25.04. DK Copenhagen – Amager Bio

26.04. S Gothenburg – Pustervik

27.04. S Stockholm – Kraken STHLM

28.04. D Flensburg – Roxy

29.04. D Magdeburg – Factory

30.04. NL Haarlem – Patronaat

01.05. D Cologne – Underground

02.05. D Berlin – SO36

04.05. PL Krakow – Kwadrat Klub

05.05. CZ Brno – Klub Fléda *AUSVERKAUFT*

06.05. D Kassel – K19

07.05. D Saarbrücken – Garage

09.05. UK Birmingham – o2 Institute

10.05. UK Glasgow – Classic Grand

11.05. UK Manchester – Rebellion

12.05. UK London – The Electric Ballroom

13.05. F Paris – Le Glazart

14.05. B Antwerp – Zappa

16.05. F Six-Fours-Les-Plages – Espace André Malraux

17.05. CH Geneva – L’Usine

18.05. I Bologna – Zona Roveri

19.05. D Karlsruhe – NCO Club

20.05. D Munich – Backstage

21.05. NL Eindhoven – Effenaar

Tickets gibt es im Nuclear Blast Online Shop: http://www.nuclearblast.de/de/shop/artikel/gruppen/79977.1.indoor-konzerte.html?article_group_sort_type_handle=rank&custom_keywords=BRUJERIA

Weitere BRUJERIA-Termine:

23.06. E Madrid – Download Festival

30.06. FIN Helsinki – Tuska Open Air

03.08. D Wacken – Wacken Open Air

06.08. F Saint-Maurice-De-Gourdans – Sylak Open Air

10.08. CH Aarburg – Musigburg

12.08. D Alsfeld – Ehrlich & Laut Festival

13.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

14./15.10. J Tokyo – Loud Park

Quelle: www.puresteel-promotion.de

