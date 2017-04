Bei den werten Kollegen vom Rock Hard könnt ihr jetzt das offizielle Video von Brunhilde anschauen! „Fake Or Real“ stammt vom kommenden Album „Behind My Mind„, das am 26.5. über Bellfire / Bellaphon erscheint. Die Single erscheint am 14.04.!

01.05. Potsdam (GER ) tbc –

02.05. JVA Nürnberg (GER ) –

20.05. Ellwangen (GER ) tbc –

21.06. Berlin (GER ) tbc –

14.07. Loket (CZ)

22.07. Bensheim, Harley Festival (GER ) tbc

