Das Brutal Assault bestätigt als erstes CLAWFINGER! Im Jahre 2013 löste sich die Truppe auf und spielt seit dem nur mehr eine Handvoll Shows an besonderen Orten, die sie im Laufe ihrer Karriere beehrten. Dazu zählt auch das BRUTAL ASSAULT 2017!

Vor exakt 15 Jahren wurden ARKONA gegründet. Man kann diese Truppe durchaus zur Elite des Pagan/Folkmetals zählen und mit ihrem typisch slawischen Melodien und heidnischen Mysterien werden sie uns live begeistern. Sie sind bekannt für ihre kraftvollen Auftritte, was mitunter an der Frontffrau, Gründerin und Komponistin Masha Arkhipova liegt und bei uns feiern sie die Wiederaufnahme ihres Debuts!

Einer der Top-Bands des Progressive/Deathmetal/cores sind wohl BORN OF OSIRIS, die mit ihren Mannen fortwährend neue Horizonte erkunden. Wikingergleich gen Horizont segelnd erwarten wir EINHERJER, die Mitbegründer des Viking Metals! Wir werden in den Genuss ihres neu überarbeiteten, bahnbrechenden Debutalbum „Dragons of the North“ aus dem Jahre 1996 kommen! GRUESOME bringen uns den Geist Chuck Schuldiners auf die Bühne und das machen sie verdammt gut! Die Zeiten von Leprosy werden in uns (wieder)erweckt werden! Vor Kurzem feierten MALIGNANT TUMOUR ihr 25-jähriges Bühnenbestehen mit dem neuen Album „The Mettalist“ Und auch mit diesem Album versprühen sie Swinging Earth-shaking Rock’n’Roll Vibes mit vollster Kraft! MOURNING BELOVETH, feiner irischer Export, der sich scheinbar dazu verpflichtet hat, harten, qualvollen, aber doch bewegenden Sound für ihre Brüder im Musiklande wiederzugeben. Von THE LURKING FEAR habt ihr vermutlich noch nicht viel gehört, denn sie arbeiten noch an ihrem Debutalbum. Sie planen pure, natürliche Unheimlichkeit und Horror auferstehen zu lassen, genauso wie sie ihren Deathmetal hässlich, verdreht und wie besessen klingen lassen wollen! Weshalb wir euch das erzählen? Lasst uns mal einen Blick auf das Line-up werfen: Tomas Lindberg – Vocals (At The Gates, Disfear, Skitsystem) Jonas Stålhammar – Guitars (God Macabre, Crippled Black Phoenix, Bombs Of Hades) Fredrik Wallenberg – Guitars (Skitsystem) Andreas Axelsson – Bass (Tormented, Disfear, ex Edge Of Sanity, ex Marduk) Adrian Erlandsson – Drums (At The Gates, The Haunted, ex Paradise Lost, ex Cradle Of Filth)

Die Franzosen von SVART CROWN versorgen uns auf einer anderen Ebene, mit makabren, atmosphärischen Black Metal. Eine weitere Band feiert ein Jubiläum und wir sind sehr stolz darauf, euch SAMAEL ankündigen zu dürfen! Sie feiern ihr 30-jähriges Bestehen mit uns und einem Special Set dafür! Freut euch, Leute! Das BRUTAL ASSAULT 2017 naht!

Quelle: www.brutalassault.cz/de/

