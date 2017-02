Die meisten Black Metaller unter euch sollten ja schon einigermaßen zufrieden mit dem Line-Up sein. Heute kriegen die Death Metal-Connoisseure unter euch ihre Bands. Die Schweden AEON haben Europa auf ihrer letzten Tour beeindruckend klar gemacht, dass sie immer noch eine Hausmacht haben!! Das gleiche gilt für SUFFOCATION rund um Terrance Hobbs, der den gleichen Stylisten haben muss, wie der Predator. Wir begrüßen außerdem CRYPTOPSY aus Montreal und MACABRE aus Chicago. Aus New York wiederum kommt eine Band, die einige von euch bereits offensiv gefordert haben: DEMOLITION HAMMER. Während diese Truppe die Old School abdecken soll, haben wir HAVOK für die New School am Start! Hinzu kommen die Grinder ROTTEN SOUND und ihre finnischen Landsmänner WOLFHEART, die eher melancholisch zu Werk gehen. Ebenfalls eher nachdenklich machen die deutschen Black Metaller DER WEG EINER FREIHEIT, die wir das erste Mal bei uns begrüßen dürfen. Den Kennern des Genres muss man die nächste Band wirklich nicht vorstellen ARCHITECTS, die auch nachdem ein Mann über Board ging nicht aufzuhalten sind!

Quelle: http://brutalassault.cz/de/

Kommentare

Kommentare