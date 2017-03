Kommen wir zur erfreulichen Pflicht der Bandbestätigungen. Einige von euch vermissen bisher den Hardcore, aber das soll ich nun ändern: HATEBREED kehren zu uns zurück und verbreiteten ihren metallischen Groove in der Pit! THE DILLINGER ESCAPE PLAN hatten wir schon kurz bestätigt – wir freuen uns auf der Liste der exklusiven Farewell-Shows der Truppe aufzutauchen! OVERKILL sind nun fast 40 Jahre unterwegs, aber ihr neues Album lässt euch thrashen, wie anno 1985! WINTERSUN-Konzerte sind seltener als Fabergé-Eier, aber wir haben eines abbekommen – eh ein Konzert, kein Ei… Die belgischen BA-Neulinge OATHBREAKER oszillieren zwischen post-hardcore und Post(-Black)-Metal, während AVERSION CROWN aus Australien ihre Gitarren dazu nutzen eine atmosphärische Death-Metal-Mixtur auf die Bühne zu bringen. Die Crossover-Institution POWER TRIP aus Texas sollte euch mit ihren im Untergrund ausgiebig gefeierten Alben ordentlich auf die Birne geben. THE NUMBER TWELVE LOOKS LIKE YOU und ihr kurvendiskutierender Hardcore kehren nach 6 Jahren Unterbrechung und zurück und geben auch uns die Ehre. Den Abschluss bilden heute die Bergener Black Metal-Vikinger HELHEIM (ihr müsste keine Angst vor Parts haben zu denen Elfen tanzen könnten, auf sowas verzichtet die Band) und eine heftig intensive Band aus Australien: KING PARROT die eine dreckige Variante von Thrash/Grind/Sludge spielen.

Beim Devin Townsend Project Gig 2010 öffneten sich die Pforten des Himmels und herauskam…Regen. Unbeeindruckt von den krassen Massen an Wasser seid ihr vor der Bühne geblieben und habt zusammen mit der Band für eine ganz besondere Show gesorgt! Das THE DEVIN TOWNSEND PROJECT kehrt also aufs BA zurück und erwartet erneut ein nur schwer zu vergessenes Erlebnis!

TIAMAT aus Schweden geben dieses Jahr ihr Atmo-Metal-Album Wildhoney zum Besten. Schaut man im Metal-Lexikon unter „unnachgiebig“ nach, so findet sich dort wahrscheinlich ein Bild der Band WALLS OF JERICHO bzw. ihres Fronters Candace Kucsulain! Von der Qualität der Truppe könnt ihr euch dieses Jahr erneut überzeugen. SWALLOW THE SUN spielen 2017 eine andere, dunklere und langsamere Form von Metal, die Allen Doomstern zusagen sollte. Aus Schweden spielen wieder GOD IS AN ASTRONAUT, die sich freuen vor einem Publikum zu performen, das offen für Neues und Abwechslung ist. Die ebenfalls aus Schweden anreisenden THE CROWN würden andererseits wahrscheinlich auf jedem anderen Festival mit ihrem Death/Melo/Thrash-Metal-Mix überzeugen! BIRDS IN ROW sind eine Deathwish inc HC-Punk-Band – allen Kennern der Szene wird das Label dabei verraten, wie die Band ungefähr klingt.Wir sind stolz darauf, dass uns ZHRINE aus dem kalten Island besuchen: Die Band spielte eine meditative und disharmonische Death Metal-Variante und hat im Untergrund für recht viel Aufsehen gesorgt. Wir haben außerdem die Metalcore-Gruppe OCEANS ATE ALASKA und die 90s Hardcore-Truppe VISION OF DISORDER am Start. Auf‘s Maul!

Quelle: www.brutalassault.cz/de/

