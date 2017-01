Brutality Will Prevail: Neues Album, neues Video und Tour im Februar 2017

Brutality Will Prevail: Neues Album, neues Video und Tour im Februar 2017

Brutality Will Prevail veröffentlichen am 24. März ihr fünftes Album „In Dark Places“ auf Holy Roa Records in Deutschland. Das Video zur ersten Single „Forever Restless“ ist bereits Ende Dezember erschien.

Hier geht’s zum neuen Video: https://youtu.be/f-U– 4E-2YQ

Hier findest Du alle Infos zum Release: http://eepurl.com/ cwV2uX

Nächsten Monat gehen die Jungs dann zusammen mit No Turning Back & Cruel Hand auf große Deutschlandtour.

Brutality Will Prevail w/ No Turning Back & Cruel Hand : 24.02.17 – Ibbenbüren – JKZ Scheune

25.02.17 – Dordrecht – Northcote

01.03.17 – Zürich – Werk 21 (CH)

02.03.17 – München – Feierwerk

03.03.17 – Nürnberg – Z-Bau

04.03.17 – Schleiz – Woody’s

05.03.17 – Schleiz – Woody’s

06.03.17 – Berlin – Cassiopeia

07.03.17 – Hamburg – Hafenklang

08.03.17 – Braunschweig – B58

09.03.17 – Köln – MTC

10.03.17 – Karlsruhe – Die Stadtmitte

11.03.17 – Genk – Limburg Hardcore Fest (BE)

Quelle: www. fleetunion.com

Kommentare

Kommentare