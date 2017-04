Eventname: Buchmesse Leipzig

Ort: Leipziger Messe

Datum: 23.03. – 26.03.2017

Kosten: Tageskarte ab 15€

Link: http://www.leipziger-buchmesse.de

Auch dieses Jahr wird in Leipzig gelesen. Verlage und Autoren stellen ihre neusten Werke vor und versuchen, wie in jedem Jahr, die Blicke auf sich zu ziehen. Ob Cornelsen oder Klett, für die Schulbuchverlagsfront, Kriminal-, Horror- oder auch Kinderbücher – hier wird jede Leseratte fündig. Abgerundet wird das Ausstellerprogramm, welches sich durch die komplette Messe zieht, von Musik, Buchlesungen und natürlich Shows für Jung und Alt.

Time for Metal war für Euch vor Ort um sich das Geschehen etwas näher anzusehen!

In diesem Jahr hat sich einiges geändert. Unter anderem dürfen Besucher eine Sicherheitsschleuse mit Stichkontrollen passieren. Dies soll unter anderem vor der Terrorgefahr schützen und zu einem guten Gefühl aller Beteiligten beitragen. Hierzu hält die Buchmesse wie gewohnt ein Informationsvideo bereit.

Nachdem auch wir diese Schleuse durchlaufen haben, bietet uns sich ein Blick des Grauens. Schon gegen Mittag quetschen sich Menschen aus aller Welt durch die Gänge und versperren sich im Gänsemarsch so einige Male den Weg. Nichtsdestotrotz versuchen wir an diesem Freitag Mittag alles mitzunehmen, was unser Auge erfassen kann. Des Öfteren springen uns hierbei Cosplayer mit pompösen Kostümen durch die Linse, welche uns immer wieder zu einem Schmunzeln einladen. Egal welche Halle wir betreten, überall gibt es Menschen, die ihre Kreativität in Form von Kostümen oder anderen Launen ausleben. Eigentlich könnte man vermuten, dass die Manga ComicCon das wahre Highlight der Buchmesse bildet und die Bücher der Verläge aus literarischem Hintergrund nur als Beiwerk aufbereitet werden.

Die Manga-Halle ist kaum betretbar. Hier tummeln sich neben Verkaufsständen aus aller Welt unter anderem Fotografen herum, die jedes Detail und so ziemlich jeden Krümel auf dem Fußboden in irgendeiner Art und Weise festhalten müssen. Cosplayer bleiben jeden gefühlten Meter stehen und Anrempeleien werden zahlreich beobachtet.

Nunja…habe ich vielleicht Recht damit, dass die Manga Convention das eigentliche Highlight bildet und alle anderen Hallen nur als Beiwerk dienen?

Nicht wie im Vorjahr ist es dieses Jahr erschreckend voller. Bis zu 5000 Gäste mehr zählen die gläsrigen Hallen der Leipziger Messe. Dies macht sich unter anderem auf der Suche nach einer Verschnaufpause sichtbar. Egal, welche Halle wir versuchen zu betreten, überall Menschenmassen. Die Messestände der Lieblingsautoren zu finden und zu begutachten erweist sich als schwierig, wenn nicht sogar als unmachbar.

Liegt es vielleicht daran, dass auch Schulklassen den heutigen Tag nutzen, um mit ihren Lehrern auf Exkursion zu gehen?

Nach 3 Stunden Messe geben wir in diesem Jahr auf. Das dauernde Stop & Go geht nicht nur auf die Füße, sondern auch gehörig auf die Nerven. Geplante Highlights wie die Preisverleihungen oder Autorenstunden lassen wir demnach komplett ausfallen. Auch die Autogrammstunde meines Lieblingsautoren segne ich mit reinem Gewissen ab.

Fazit: Wer eine Menge Zeit, Geduld und vor allem Durchhaltevermögen mitbringt, ist in diesem Jahr auf der Messe genau richtig. Als wahre Leseratte ist diese Veranstaltung ein muss. Wer sich wirklich für Bücher, Autoren und Geschichte interessiert, sollte sich mehrere Tage Zeit nehmen, um wirklich alles begutachten zu können. Wenn der Besucherandrang im Folgejahr wieder ein Hoch von 5000 Personen zeichnet, wäre der Donnerstag sicher der angenehmste Tag, um die Messe zu besuchen. Was im letzten Jahr noch als beinahe „chillig“ vorüberzog, zeichnet sich dieses Jahr im Stress. Für uns ist es fraglich ob wir die Messe im nächstem Jahr besuchen. Doch wenn, dann wird es an einem Donnerstag angedacht. Als Cosplayfan wird die Leipziger Buchmesse wohl immer ein wahres Highlight bleiben. Diesen Menschen macht der Andrang, die Schaulustigkeit und der Stress wohl absolut keine Probleme. Wohin man auch sieht, die Cosplayer genießen den Fakt im Mittelpunkt zu stehen wohl sehr wohl.

