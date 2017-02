Wir haben hier für euch eine Übersicht der anstehenden Veröffentlichungen aus dem Hause capelight pictures für den Februar und März 2017 bekannt.

HOME ENTERTAINMENT:

17.02. INTO THE FOREST (Blu-ray/DVD/VoD)

23.02. SWISS ARMY MAN (Mediabook/Blu-ray/DVD/VoD)

24.02. ANGRIFF DER LEDERHOSENZOMBIES (Blu-ray/DVD/VoD)

17.03. BEFORE I WAKE (Mediabook/Blu-ray/DVD/VoD)

17.03. MOJIN – THE LOST LEGEND (SteelBook/Blu-ray/DVD/VoD)

24.03. ALONE (Blu-ray/DVD/VoD)

31.03. TEEN WOLF – STAFFEL 1 (Blu-ray/DVD)

Kommentare

