Carach Angren reveal first new track and details of forthcoming album

CARACH ANGREN veröffentlichen den ersten Song vom kommenden Album, welches über Seaon Of Mist veröffentlicht wird. Die Holländischen Horror Metaler werden ‚Dance and Laugh amongst the Rotten‚ am 16.06.2017 auf die Reise schicken.

Den Song „Song for the Dead“ findet ihr direkt hier: Metal Hammer (DE)

1. Opening (2:17)

2. Charlie (4:10)

3. Bloodqueen (4:55)

4. Charles Francis Coghlan (6:07)

5. Song for the Dead (4:16)

6. In De Naam Van De Duivel (6:29)

7. Pitch Black Box (3:17)

8. The Possession Process (4:27)

9. Three Times Thunder Strikes (5:19)

Gesamt Spielzeit: 41:16 Minuten

Line-up

Seregor: vocals, guitars

Ardek: keyboards, orchestra

Namtar: drums

Guitars on tracks 2, 3, 4 written by Seregor

Guitars on tracks 5, 6, 7, 8, 9 written by Ardek & Seregor

Bass written by Ardek

Guest musicians

Nikos Mavridis: solo violin on tracks 3, 4, 9

Patrick Damiani: all guitars and bass guitar

Style: Horror Metal

Live

08 Apr 17 Amersfoort (NL) Fluor

23 Jun 17 Roitzschjora (DE) With Full Force 2017

24 Jun 17 Nummijärvi (FI) Nummirock

23 Jul 17 Brescia (IT) Colony Open Air 2017

Quelle: www.season-of-mist.com

