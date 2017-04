CARACH ANGREN haben bereits den zweiten Song vom kommenden Album ‚Dance and Laugh amongst the Rotten‚ für euch parat. Die Niederländer werden ihr neues Horror Metal Geschoß am 16.06.2017 veröffentlichen.

Den Song „Charlie“könnt ihr direkt hier anhören: Metal.de (DE)

1. Opening (2:17)

2. Charlie (4:10)

3. Bloodqueen (4:55)

4. Charles Francis Coghlan (6:07)

5. Song for the Dead (4:16)

6. In De Naam Van De Duivel (6:29)

7. Pitch Black Box (3:17)

8. The Possession Process (4:27)

9. Three Times Thunder Strikes (5:19)

Album länge: 41:16

Line-up

Seregor: vocals, guitars

Ardek: keyboards, orchestra

Namtar: drums

Guitars on tracks 2, 3, 4 written by Seregor

Guitars on tracks 5, 6, 7, 8, 9 written by Ardek & Seregor

Bass written by Ardek

Guest musicians

Nikos Mavridis: solo violin on tracks 3, 4, 9

Patrick Damiani: all guitars and bass guitar

Vocals & keys recording: Clemens Wijers Music Productions, The Netherlands

Drums recording: Abyss Studio, Sweden

Guitars & bass recording: Patrick Damiani, Tidal Wave Studio, Germany

Mixing: Peter Tägtgren, Abyss Studio, Sweden

Mastering: Jonas Kjellgren, Black Lounge Studio, Sweden

Quelle: www.season-of-mist.com

