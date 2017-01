Letzte Woche hatte die Geschichtenerzähler CELLAR DARLING bereits angekündigt, dass sie einen Vertrag mit Nuclear Blast unterschrieben haben und aktuell an ihrer ersten Studioveröffentlichung arbeiten – diese frische neue Sage aus der Feder der Schweizer soll schon diesen Sommer das Licht der Welt erblicken. Und um einen ersten Eindruck von ihrer Arbeit zu vermitteln, präsentieren CELLAR DARLING nun diesen Trailer und hinterlassen eine persönliche Nachricht an ihre Fans:

Zu Beginn des neuen Jahres zogen wir uns offiziell in Tommy Vetterlis New Sound Studio zurück. Die Kreativität fließt, die Gedanken kreisen und wir könnten nicht glücklicher mit dem Resultat sein! Wir freuen uns so sehr darauf, es endlich mit Euch teilen zu können. Aber in der Zwischenzeit könnt Ihr hier auf dem Laufenden bleiben:

– Anna, Ivo & Merlin

„The job of a storyteller is to speak the truth.

But what we feel most deeply can’t be spoken in words alone.

At this level, only images connect.

And here, story becomes symbol; symbol is myth. And myth is truth.“

– Alan Garner

Nach ihrer Trennung von ELUVEITIE, streckten Anna Murphy, Ivo Henzi und Merlin Sutter sich 2016 nach neuen Ufern aus und sind nun dazu bereit, Euch die Welt durch ihre Augen sehen zu lassen. Sie überzeugen mit einzigartig frischen Klängen, kombinieren heavy Riffs mit energetischem Schlagzeug und einer ganz besonderen Stimme, sowie den charakteristisch erdigen Tönen der Drehleier und klassischen Elementen. Sie erschaffen stets etwas Neues und folgen dem Geiste der musikalischen Innovation, für den sie im Laufe ihrer Karriere bereits bekannt wurden.

Im September 2016 haben CELLAR DARLING bereits ihre erste Single ‚Challenge‘ präsentiert, zusammen mit dem zweiten Song ‚Fire, Wind & Earth‚. Seht Euch die Lyricvideos hier an:

https://youtu.be/5DRkXJCRM64 | https://youtu.be/HOaR7k506s8

