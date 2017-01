CELLAR DARLING sind Geschichtenerzähler. Sie wollen Euch forttragen in ihre Welt aus Musik und den Geist der Geschichten wiederbeleben, den unsere Eltern uns vor dem Schlafengehen erzählten – die Dramen von Liebe, Krieg und Armut in den einstündigen Akten einer Opernvorführung. Die Abenteuer des menschlichen Geistes mit all seinen Geheimnissen und Emotionen.

Nach ihrer Trennung von ELUVEITIE, streckten Anna Murphy, Ivo Henzi und Merlin Sutter sich 2016 nach neuen Ufern aus und sind nun dazu bereit, Euch die Welt durch ihre Augen sehen zu lassen. Sie überzeugen mit einzigartig frischen Klängen, kombinieren heavy Riffs mit energetischem Schlagzeug und einer ganz besonderen Stimme, sowie den charakteristisch erdigen Tönen der Drehleier und klassischen Elementen. Sie erschaffen stets etwas Neues und folgen dem Geiste der musikalischen Innovation, für den sie im Laufe ihrer Karriere bereits bekannt wurden.

Also bereitet Euch vor auf eine Reise ins Ungewisse, denn CELLAR DARLING freuen sich, bekanntgeben zu können, dass sie einen Vertrag mit Nuclear Blast unterschrieben haben. Anna, Ivo und Merlin kommentieren:

“Wir freuen uns sehr, wieder „Zuhause“ zu sein nach so vielen Jahren im Schoße der Nuclear Blast Familie. Sie haben niemals aufgehört an uns zu glauben, selbst als die Zeiten schlecht waren, und somit wussten wir, dass sie unter den Ersten sein würden, denen wir unsere Musik zeigen wollten. Und genau wie es sein soll, ergab sich alles andere schnell von selbst. Wir sind stolz und freuen und darauf, Partner gefunden zu haben, die unsere Musik verstehen und unsere Vision teilen – gemeinsam werden wir 2017 zu unserem Jahr machen!“

CELLAR DARLING arbeiten aktuell an ihrem Debütalbum, das noch in diesem Jahr veröffentlicht wird. Im September 2016 haben sie bereits ihre erste Single ‚Challenge‘ präsentiert, zusammen mit dem zweiten Song ‚Fire, Wind & Earth‚. Seht Euch die Lyricvideos hier an:

https://youtu.be/5DRkXJCRM64 | https://youtu.be/HOaR7k506s8

Quelle: www.nuclearblast.de

Kommentare

Kommentare