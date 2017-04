CELLAR DARLING, die mit Spannung erwartete neue Band der ex-ELUVEITIE Mitglieder Anna Murphy, Merlin Sutter und Ivo Henzi, werden ihr erstes Studioalbum am 30. Juni veröffentlichen. Zusammen laden sie euch ein in ihre Welt aus apokalyptischen Sagen und schweren Riffs, um eure Fantasie zum Leben zu erwecken und euren musikalischen Horizont zu erweitern. Das lang erwartete Album mit 14 bahnbrechenden Tracks trägt den Titel »This Is The Sound«.

„In weniger als einem Jahr gründeten wir eine neue Band, schrieben ein Album und entwickelten das, was wir als unseren eigenen Sound betrachten würden. Das ist genau das, was wir sind und wir freuen und darauf, zu sehen, was sich daraus entwickelt!” – Anna Murphy

„Was können wir da noch hinzufügen? Dies ist das Resultat eines Jahres voller unheimlich intensiver Kreativität, voller Höhen und Tiefen, voller Verlust und Gewinn. Dies ist das persönlichste Werk unserer Karriere. This Is The Sound.” – Merlin Sutter

Vor zwei Wochen präsentierte die Band die neuen Songs erstmals live:

„Wir hatten eine grossartige Zeit an unserer Show in Luzern vor zwei Wochen! Zum allerersten Mal durften wir unsere brandneuen und eben erst aufgenommenen Songs mit euch teilen. Wir wünschten nur, dass alle, die es nicht an die Show geschafft haben, uns aber über das letzte Jahr hinweg unterstützt haben, auch hätten da sein können. Es war eine magische Nacht, und wir freuen uns auf mehr!“

„…das ist jetzt die perfekte Harmonie der Dreieinigkeit.” – Metalinside.ch““

„Cellar Darling weiss zu überzeugen und bereitete allen, die den Weg dorthin fanden, Freude.“ -Metalnews.ch

Die Show in Luzern war CELLAR DARLINGs erster öffentlicher Auftritt seit der Fertigstellung des Albums im New Sound Studio, mit dem legendären Produzenten und Gitarrenheld Tommy Vetterli (CORONER, ELUVEITIE). Nach dem vollen Erfolg der ersten Show bringt die Band nun das neue Material Anfang Mai erstmals auf ausgewählte europäische Bühnen. Eine einmalige Chance auf intime erste Shows noch vor der Veröffentlichung des Albums!

29.04. NL Haarzuilens – Elfia Festival

05.05. SLO Ljubljana – Orto Bar

06.05. I Mantua – Milady Metal Fest

07.05. D Munich – Backstage

14.07. CH Bôle – ParaBôle Festival

16.-19.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

Im Herbst begeben sich die drei GefährtInnen dann auf eine Reise zusammen mit den Symphonic-Metallern DELAIN und SERENITY:

26.10. F Paris – Alhambra

27.10. CH Pratteln – Z7

28.10. D Bochum – Zeche

29.10. D München – Backstage

31.10. UK Utrecht – Tivoli Vredenburg

01.11. UK London – Koko

Weitere Details zu CELLAR DARLINGs erstem, bei Nuclear Blast veröffentlichten, Studiowerk, folgen in Kürze. In der Zwischenzeit findet ihr hier einen Trailer von den Aufnahmen im New Sound Studio in Pfäffikon:



Die Band hat eine ganze Mini-Dokumentation gefilmt, die demnächst Stück für Stück auf CELLAR DARLINGs Facebook Page und Youtube-Kanal veröffentlicht wird – stay tuned!

Nach dem Split von ELUVEITIE haben Anna Murphy, Ivo Henzi und Merlin Sutter schnell realisiert, dass ihre gemeinsame musikalische Reise noch lange nicht vorüber ist. Ganz natürlich entwickelte sich umgehend eine einzigartige und frische Kombination aus großen, schweren Riffs, Power-Drumming und einer einzigartigen Stimme, kombiniert mit den typisch folkigen, erdigen Tönen der Drehleier. Zusammen mit klassischen Elementen und weitergeführten Folk-Einflüssen entsteht so eine komplett neuartige Kreation, mit der CELLAR DARLING sich auf einen Pfad musikalischer Innovation begibt.

Im September 2016 haben CELLAR DARLING bereits ihre erste Single ‚Challenge‘ präsentiert, zusammen mit dem zweiten Song ‚Fire, Wind & Earth‚. Seht Euch die Lyricvideos hier an:

https://youtu.be/5DRkXJCRM64 | https://youtu.be/HOaR7k506s8

Quelle: www.nuclearblast.de

