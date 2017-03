Choosing Death - Die unglaubliche Geschichte von Death Metal und Grindcore geht weiter (Erweiterte Neuauflage)

Choosing Death - Die unglaubliche Geschichte von Death Metal und Grindcore geht weiter eignet sich nicht nur für Vielleser sondern auch für alle, die an tödlichen Salven aus den Boxen Spaß haben und gerne mehr über ihre langjährigen Wegbegleiter aus der Anlage wissen möchten. Exklusive Ansichten, Anekdoten oder ähnliches kann man eben nur von den Menschen erfahren, die es erlebt haben. Geschichten um Alben, Shows Trennungen oder andere Widrigkeiten wurden in Kombination mit vielen kleinen Bildern optisch gut verpackt und erdrücken den Käufer nicht nur stumpf mit Fakten. Alle, die noch die alte Version besitzen, müssen abwägen, ob in etwa 1/3 mehr Inhalt zu einem erneuten Kauf hinreißen lassen. Wer täglich den harten Klängen erlegen ist, sollte zumindest das Buch in seinem Besitz haben, um auch einfach mal durchzublättern. Das ist bei Choosing Death - Die unglaubliche Geschichte von Death Metal und Grindcore geht weiter wunderbar möglich, wo man nicht zwingend von Anfang bis Ende durchlesen muss sondern auch mal zwischendrin reinspringen kann oder eine längere Lesepause einlegt und trotzdem wieder reinfindet.