Die Kölner Post-Hardcore Band City Light Thief veröffentlicht heute ihren neuen Song Death Trip, der im Sommer auch auf einer farbigen 7″ Vinyl-Single erscheinen wird. Vorbesteller der Single können bis zum 22. Mai darüber abstimmen, welcher andere neue Song der Band auf der B-Seite landen soll. Im April und Mai ist die Band außerdem deutschlandweit auf Tour.

City Light Thief – Death Trip (Official Audio):



Die 7″ Vinyl-Single kann ab jetzt über den Shop von Midsummer Records vorbestellt werden und ist auf 500 Exemplare limitiert. 250 der Singles sind auf goldenem Vinyl gepresst, 250 auf transparentem Vinyl. Alle Vorbesteller, die ihre Bestellung bis zum 22. Mai 2017 abgeben, erhalten Zugang zu Snippets von drei weiteren neuen City Light Thief Songs. Anhand dieser Ausschnitte können die Vorbesteller dann abstimmen, welchen Song sie auf der B-Seite der Single hören möchten. Der Song mit den meisten Stimmen bis zum 22.05. wird dann auf die 7″ gepresst, die etwa Anfang August bei den Bestellern eintreffen wird.

Death Trip erscheint über Midsummer Records und wird ab dem 12. April auch als Stream / Download verfügbar sein.

„Death Trip ist das erste Ergebnis von einer Reihe von Experimenten, von vielen „ersten Malen“, die wir uns diesmal als Band getraut haben. Es ist nach all den Jahren, die wir schon aktiv sind, der erste Song der komplett im Proberaum entstand, und nicht zuhause fertig geschrieben und als Demo vorproduziert wurde. Außerdem sind wir erstmals ganz ohne einen Produzenten ins Studio gegangen, unser Gitarrist Tobias hat sich um alle Aufnahmen gekümmert. Wir wollten ausprobieren, wie wir funktionieren, wenn nur wir alleine mit unserer Musik sind.

Sonst sitzt man nach einem Studioaufenthalt monatelang auf seinen fertigen Aufnahmen rum. Das nervt, und das wollten wir dieses Mal auch anders machen. Es fühlt sich total gut an, diesen Song jetzt nur einen Monat nach seiner Aufnahme bereits veröffentlichen zu können. Und ja, ein bisschen geil ist es auch, endlich mal eine 7″ machen zu können. Und da wir uns zwischen den anderen neuen Songs einfach nicht entscheiden können, lassen wir das halt die Leute machen“, so die Band zur Enstehung der 7″-Idee.

Im April und Mai sind City Light Thief deutschlandweit auf Tour. Erst spielen sie insgesamt neun Konzerte auf Co-Headline Tour mit Hey Ruin, im Mai sind sie dann als Support für An Early Cascade auf deren Album-Release Tour unterwegs. Alle Termine findet Ihr hier:

CITY LIGHT THIEF – „Death Trip 2017“

14.04. Hannover, Stumpf*

15.04. Berlin, Tommy Haus*

16.04. Tangermünde, Kaminstube*

17.04. Aachen, Musikbunker*

18.04. Bonn, Bla*

19.04. Trier, Lucky’s Luke*

20.04. Nürnberg, Desi*

21.04. Regensburg, Privat*

22.04. Kassel, Goldgrube*

05.05. Wiesbaden, Kreativfabrik**

06.05. Münster, Baracke**

19.05. Koblenz, Circus Maximus**

20.05. Saarbrücken, Mauerpfeiffer**

*mit Hey Ruin

**mit An Early Cascade

City Light Thief sind seit 2009 aktiv und haben bereits zwei Alben (Laviin in 2011, Vacilando in 2013) sowie zwei EPs (The Music Of Chance in 2012, Shame in 2015) veröffentlicht. Nach Supporttouren mit absoluten Szenegrößen wie Thursday oder Taking Back Sunday sowie Shows in Finnland, England und Frankreich ging die Band außerdem mit Heisskalt auf Tour und spielte 2016 ihr bisher größtes Headline-Konzert im Gebäude 9 in Köln. Dieses Jahr beginnt die Band mit den Arbeiten an ihrem dritten Album, das im ersten Halbjahr 2018 erscheinen soll.

http://www.facebook.com/citylightthief

http://www.city-light-thief.de

http://www.facebook.com/midsummerrecords

Quelle: Fleet Union

