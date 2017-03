Mit der Veröffentlichung seiner Debüt-EP „Imaginary Appalachia“ im Sommer 2015 setzt der damals erst 19-Jährige Colter Wall ein erstes Ausrufezeichen. Seine Konzerte werden seitdem immer besser besucht, aus kleinen Bars werden große Galas. Jetzt steht sein Debüt Album in den Startlöchern: Grammy-Gewinner Dave Cobb (u.a. Shooter Jennings, Jason Isbell, Chris Stapleton, Sturgill Simpson) hat aufgenommen und produziert.

Colter kommentiert dazu: “I certainly feel like this record is far more mature than the EP in the content of the songs, stories and general sound. This record is a little more personal and most all the stories are true tales of my life. Dave’s a remarkable producer and equally impressive as a musician. Having both Dave the producer and Dave the player on this record felt like winning the lottery. I feel that way about everyone who played on this record.“

Colter Wall wird 1996 in Swift Current, einer Kleinstadt in der mittleren kanadischen Prärie-Provinz Saskatchewan, geboren. Er wächst mit traditioneller nordamerikanischer Musik auf, taucht tief ein in das Repertoire seiner Vorgänger. Dabei passt sein tiefer Bariton genauso hervorragend zu Folk und Bluegrass wie sein entspanntes Gitarren- und Banjospiel zu den gefühlvollen Texten. Und seine Einflüsse sind nicht von der Hand zu weisen: Auf der einen Seite stehen Legenden der Vergangenheit wie Hank Williams, Robert Johnson, Bob Dylan, Johnny Cash, Townes Van Zandt und The Band Pate, auf der anderen Seite inspirieren ihn moderne Americana-Pioniere wie Shovels And Rope, Jack White, Ray Lamontagne und Shakey Graves.

Das Rezept ist simpel: Der Wiedererkennungswert seiner charakteristischen Stimme mischt sich bestens mit einem klassischen Songwriting und Geschichten aus dem wahren Leben. Hier macht sich gerade ein junger Mann auf, die Szene in den USA aufzumischen. Er selbst ist darüber ein wenig überrascht: „Ich lebe zurzeit in Kentucky und viele Menschen, die ich dort treffe, wundern sich, dass Kanadier überhaupt Country hören. Dabei ist es doch egal, wo man in einer ländlichen Gegend wohnt. Country Music ist Country Music. Leute in Minnesota lieben Waylon genauso wie Leute in West Virginia. Es ist ein Lebensstil. Und der ist universal.“

Am 30.05 wird er ein exklusives Konzert in Berlin geben:

30.05. Berlin – Maze Club

COLTER WALL – Colter Wall

VÖ: 12.05.17

Young Mary’s Record / Thirty Tigers / Alive

