Nach den ersten beiden zerstörerischen Kapiteln “Bow Low” und “Coal”, offenbart die Schweizer Thrash-Abrissbirne Comaniac zwei Tage vor dem offiziellen Release ihre 10-teilige Anleitung zur kompletten Vernichtung: “Instruction for Destruction” steht ab sofort auf Soundcloud zum Abruf bereit – ein Muss für alle headbangenden Handwerker, die doch eigentlich viel lieber niederreißen als aufbauen wollen.

Hier geht’s direkt zum Stream: https://soundcloud.com/comaniacofficial/sets/instruction-for-destruction/s-qAoTR

“Instruction for Destruction” ist das zweite Album von Comaniac und wir am 7. April über SAOL erscheinen.

Die Tracklist liest sich wie folgt:

1. Coal

2. Suborned

3. Bow Low

4. Guarding Ruins

5. How To End It All

6. Self Control

7. Shattered

8. Heart Of Stone

9. Forever More

10. Instruction For Destruction

Quelle: www.cmm-marketing.com

Kommentare

Kommentare