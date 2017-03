Die Speerspitze der portugiesischen Black-Metal-Szene, CORPUS CHRISTII, wird am 28.04.2017 ihr neues Album „Delusion“ via Folter Records veröffentlichen. Das Cover des achten Full-Length-Albums findet ihr unten, einen ersten Song namens „The Curse Within Time“ könnt ihr hier hören: https://www.youtube.com/watch?v=8QEC5zuXHVo

Quelle: www.metal-promotions.de

Kommentare

Kommentare