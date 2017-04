Am 28.04.2017 werden CORPUS CHRISTII erneut das Höllenfeuer entflammen und ihr neues Album „Delusion“ via Folter Records der Welt vorstellen. Nachdem „The Curse Within Time“ bereits einen Vorgeschmack auf das neue Werk geboten hat, gibt es jetzt Nachschlag in Form von „Become the Wolf“. Hört den Song direkt hier: https://www.youtube.com/watch?v=viJhVokFhnU

Quelle: www.metal-promotions.de

