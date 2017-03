Counterfeit: Ab Ende März auf Tour – Album „Together We Are Stronger“ am 17.03

COUNTERFEIT gehen kurz nach der Veröffentlichung ihres Albums „Together We Are Stronger“ am 17.03 auf Tour. In folgenden Städten kann man sich von den Live Qualitäten der Band überzeugen:

24.03 – Hamburg – Knust

30.03 . Berlin – Lido

01.04 – Hannover – Faust

03.04 – Wien – Flex (AT)

10.04 – Pratteln – Z7 (CH)

11.04 – Wiesbaden – Schlachthof

13.04 – Köln – Stollwerk

Counterfeit – Together We Are Stronger

VÖ: 17.03.17

Xtra Mile Recordings/Indigo

Quelle: www.oktoberpromotion.com

