Counterfeit: Veröffentlichen Lyric Video zum Song „Close To Your Chest“

Counterfeit veröffentlichen einen weiteren Song aus ihrem kommenden Album „Together We Are Stronger“. Hier könnt ihr das Lyric Video zum Song „Close To Your Chest“ sehen:

Counterfeit – ‚Close To Your Chest‘ (lyric video)

Tourstart ist am 24. März in Hamburg und die Band wird bis Ende April fast überall in Europa (mit fünf Shows in Deutschland) zu sehen sein:

24.03 – Hamburg – Knust

30.03 . Berlin – Lido

01.04 – Hannover – Faust

03.04 – Wien – Flex (AT)

10.04 – Pratteln – Z7 (CH)

11.04 – Wiesbaden – Schlachthof

13.04 – Köln – Stollwerk

Quelle: www.oktoberpromotion.com

