Im August dieses Jahres veranstaltet das Familienweingut Sander erstmalig das CRAFTED ROCKS FESTIVAL.

Am 12. August werden in Mettenheim, im rheinhessischen Hügelland, auf dem Gelände des Weingutes Sander, Rock Acts aus dem In und Ausland wie auch Newcomer auf der Festivalbühne des CRAFTED ROCKS Festival stehen. In der wunderschönen Atmosphäre der Mettenheimer Weingärten gibt es an diesem Tag ein Festival für Jung und Alt.

WILLKOMMEN BEIM CRAFTED ROCKS FESTIVAL!

Mit Nordischen Folk eröffnen die HARALD HAGAARD BAND am Nachmittag das Liveprogramm. An diesem Tag stellen die Dänen ihr neues Album „Light and Decay“ vor, welches in den legendären Medley Studio in Kopenhagen produziert wurde (u.a. Radiohead, Prince, Neneh Cherry). Harald Haugaard gilt als eine der besten und erfolgreichsten Musiker Dänemarks. Sage und Schreibe 12-mal hat er mittlerweile den Dänischen Musik Preis gewonnen. Mit seiner Band tourte er bereits mehrfach durch Europa, die USA und Japan.

Das Abendprogramm eröffnen JOLEEN.

Mit JOLEEN hat das CRAFTED ROCKS FESTIVAL eine regionalen Act im Programm. JOLEEN kommen aus Worms und stehen für Amerikanischen Rock. JOLEEN überzeugen mit hartem Gitarrensound, eingängigen Melodien und einer energiegelandenen Liveperformance. Das bewiesen sie unter anderem beim Mega-Event Rock Im Park 2016.

Das Australisch-Amerikanische Classic Rock Quartett DELLACOMA wird im Rahmen ihrer Europatournee ebenfalls Halt in Mettenheim machen. DELLACOMA gehören zur harten Workerclass der Rockszene, so standen sie in den vergangenen 2 Jahren über 100 mal auf den Brettern die die Welt bedeuten und tourten massiv durch die USA, Australien und Europe. Sie teilten sich die Bühne mit internationalen Größen wie Def Leppard, Korn, Linkin Park, Five Finger Death Punch, Skid Row, Black Label Society, uvm. In den USA standen DELLACOMA auf der Centerstage der Megaevents wie Rock USA, Rocklahoma, Rockin the Rivers oder Rock Fest. Beim CRAFTED ROCKS FESTIVAL präsentieren sie ihr Album „South Of Everything“ produziert vom Grammy nominierten US Produzenten Chris ‚Frenchie‘ Smith“ (Jet, The Answer, Trail of Dead, The Darkness)

HEADLINER des 1. CRAFTED ROCKS FESTIVAL sind THE NEW ROSES. Mehr als 250-mal standen THE NEW ROSES in den letzten 2 Jahren auf den Bühnen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Spanien und Ungarn. Waren als Special Guest mit ACCEPT auf Tour, aber auch mit ZZ TOP, SAXON und spielten als Headliner beim UEFA Champions League Festival 2015 am Brandenburger Tor. THE NEW ROSES gelten aktuell als die beste neue Deutsche Hardrock Band und sind bis zum Auftritt beim CRAFTED ROCKS FESTIVAL noch in England, Frankreich, Spanien, sowie Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Auch in Bikerkreisen zählt die Band zu den Highlights aus unseren Land. THE NEW ROSES sind die einzige „Nicht-Amerikanische-Band“ die mit einem Song auf der Compilation sowie den Videotrailern der US Kult-Biker-TV-Serie „Sons Of Anarchy“ vertreten waren und spielten unter anderem als Headliner bei den Hamburg Harley Days, dem Love Ride Festival (das größte Schweizer Harley Event), den Swiss Harley Days in Lugano und vielen, vielen anderen. Bei CRAFTED ROCKS FESTIVAL werden THE NEW ROSES ihr neues Album präsentieren, welches im Sommer diesen Jahres weltweit auf den Markt kommt. Auch internationaler Besuch kommt zum CRAFTED ROCKS FESTIVAL..

TERMIN: 12.08.2017

Doors Open 12:00 Uhr

Beginn: 14:00 Uhr

Location: Weingut Sander, Mettenheim

Veranstalter: Weingut Sander

Ticket Preise:

VVK 20,- Euro + VVK Gebühr

Abendkasse 25,- Euro

Quelle: www.brainstorm-music-marketing.de

Kommentare

Kommentare