Bereits seit vergangenem Freitag ist die brandneue CROSSPLANE Single „Blackness Of Souls“ digital erhältlich. Der schleppend monumentale Track erinnert mit seinem reduziertem Tempo an Black Label Society oder Crowbar. Passend zum Song haben die Essener Heavy Rock ’n‘ Roller um Frontröhre Marcel ‚Celli‘ Mönnig ein Lyric-Video produziert, das mit einer aufschreckenden Bildsprache das Interesse an ihrem neuen Track „Blackness Of Souls“ weckt und zum anderen die Vorfreude auf das neue Album „Backyard Frenzy“ mit seinen 14 dreckigen Heavy Rock Gassenhauern wachsen lässt. Bis es soweit ist, geduldet euch noch bis zum 24.02.2017, wenn das Meisterwerk über das Label 7Hard in allen Plattenläden steht, mit dem feurigen Lyric-Video: https://youtu.be/ dYPFKR6AFTs

Die Single wurde genau wie das Album vom renommierten Produzentenduo Waldstreet & Denroad (Sodom, Grip Inc., Lacuna Coil) sowie CROSSPLANE Shouter Celli produziert. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern Alexander ’Alex’ Störmer an der Klampfe, Dirk ‘Schluppi‘ Maßing am Tieftöner sowie Matthias ‘August‘ Kassner an den Kesseln sorgt die Band auf ihrem neuen Album „Backyard Frenzy“ wieder einmal mit Power, Attitüde und eingängigen Melodien für fliegende Matten, Bierfontänen und rockende Massen! Wie es sich für echte Party-Animals gehört, lassen CROSSPLANE es mit zwei Release-Shows doppelt krachen. Los geht es am 10.02. im Dortmunder BlackEnd unterstützt von ihren befreundeten Bands Fitches, Van Bargen und Slutrocker! Am Tag darauf wird im Berliner Blackland mit den Kamikaze Kings, Heavy End, Belgrave, Bonjorno John Porno und Rockenbolle an der Spree weitergefeiert!

„Blackness Of Souls“ kann bereits bei folgenden Digital-Shops und Streaming-Diensten ausgiebig in Kombination mit hochprozentigen Drinks angetestet werden: iTunes | Amazon | Goog le Play | Spotify | Deezer

