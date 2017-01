Im Zusammenhang mit dem letzten Album “Madeleine Effect” spricht Sänger und Mastermind Simon Moskon von Schönheit, Schmerz und Vergängnis. Besonders live gelingt es den vier Jungs von Cryptex, die unglaubliche musikalische Bandbreite ihrer Songs in einer mitreißenden Live-Show mit dem Publikum zu teilen, wie sie zuletzt wieder im November 2015 im Rahmen einer intimeren Clubtour unter Beweis gestellt haben.

Und genau das werden Cryptex jetzt einmal mehr im ganz großen Stil beweisen: an Bord der weltgrößten Heavy Metal Kreuzfahrt 70000Tons of Metal vom 2. bis 6. Februar 2017. Aber das ist noch nicht alles – hier sind sie für den kultigen Cripper Award nominiert. Eine von Fans ins Leben gerufene Auszeichnung für den besten up and coming Artist der Cruise. Und dort werden sie vor 3000 Metalheads auf der Independence Of The Seas zeigen, warum vor allem die einzigartige Live-Atmosphäre bei ihren Konzerten immer wieder begeisterte Reaktionen hervorruft: Mehrstimmiger Gesang, filigrane Gitarrensoli und feinste Rock-Performance, gepaart mit einer Fan-Interaktion, wie sie kaum bei anderen Bands zu finden ist, machen jedes Konzert der vier zu einem besonderen Erlebnis.

Aber auch für diejenigen, die dieses Jahr nicht Teil der dienstältesten Metal Kreuzfahrt sein können, gibt es gute Nachrichten. Cryptex legen mit dem zweiten Teil ihrer im letzten Jahr begonnenen “Alive and kickin’”-Tour nach und kommen noch für folgende drei Termine zu Lande in ausgesuchte Clubs:

18. Februar 2017 Kiel Pumpe (Roter Salon)

25. März 2017 Goslar B6

1. April 2017 Barsinghausen ASB Bahnhof

