Crystal Viper: Veröffentlichen „When The Sun Goes Down“ Videoclip

Fans der polnischen Heavy Metal-Band CRYSTAL VIPER können sich nicht nur auf ein brandneues Studioalbum freuen – die Truppe um Sängerin/Gitarristin Marta Gabriel wird ab Ende März auch livehaftig auf deutschen Bühnen zu bewundern sein (zusammen mit den Label-Kollegen Bloodbound). Wer dem neuen Longplayer der Polen schon sehnsüchtig entgegenfiebert, der findet in Form des neuen Videoclips „When The Sun Goes Down“ einen weiteren Teaser.

Am 17. Februar erscheint „Queen Of The Witches“, das nach fast vierjähriger Pause die Rückkehr von CRYSTAL VIPER markiert. Das von Bart Gabriel (Cirith Ungol, Hexx, Mythra) produzierte Album wird als CD und weißes Vinyl erhältlich sein. Der legendäre deutsche Künstler Andreas Marschall konnte für die Erstellung des Coverartworks gewonnen werden, Gastauftritte von Ross The Boss (ex-Manowar), Jeff Dunn (Venom/Venom Inc.) und Steve Bettney (Saracen) runden das neue CRYSTAL VIPER-Werk ab.

Vor der Tour mit Bloodbound spielt die Band am 18. Februar eine Headliner-Comeback-Show beim Heavy Metal’s Calling Festival in München, einen Monat später geht es dann zusammen mit den Labelkollegen BLOODBOUND auf Tour.

Quelle: www.afm-records.de

