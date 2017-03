Neues Album ‚Wherever They May Rot‘ erscheint diesen Freitag!

Diesen Freitag, den 24. März, werden CUT UP ihr sehnlichst erwartetes zweites Album ‚Wherever They May Rot‚ weltweit über Metal Blade Records veröffentlichen!

‚Wherever They May Rot‚ ist genauso brutal wie sein Vorgänger ‚Forensic Nightmares‚ von 2015, aber etwas roher produziert und im Schnitt ein Stück eingängiger.

CUT UP hauen jetzt die dritte und letzte Single aus dem Album raus! Hört euch den Titeltrack ‚Wherever They May Rot‘ hier an:

Danach solltet ihr nicht das blutige Video zu ‚Vermin Funeral‘, dem fünften Song auf dem neuen Album, verpassen. Bitteschön:

Lasst euch von den Schweden den Kopf abschrauben, indem ihr auf metalblade.com/cutup, denn dort könnt ihr euch die erste Single, gleichzeitig der Albumopener, ‚From Ear To Ear‘ anhören! Schaut euch das tolle Artwork von Lukasz Jaszak an und bestellt euch die Digi-CD oder das Vinyl von ‚Wherever They May Rot‚. Natürlich gibt es auch Shirtbundles!

CUT UP Gitarrist/Sänger Andreas Björnson über den neuen Longplayer: „‚Wherever They May Rot‘ ist von Anfang bis Ende ein Blutbad. Wir haben das Ganze weiter auf die Spitze getrieben und unsere klangliche Bandbreite erhöht, ohne die Aggression zu vernachlässigen. Jedes Mitglied spielt am Limit, und die neuen Stücke sind zweifellos unsere bisher stärksten, schneller und härter als je zuvor. Unsere Messer sind gewetzt, unser Blutdurst ist unlöschbar. 2017 wird das Jahr für CUT UP.“

‚Wherever They May Rot‚ track listing:

1. From Ear To Ear

2. Necrophagic Madness

3. Behead The Dead

4. Wherever They May Rot

5. Vermin Funeral

6. By Hatred Bound

7. Psychosurgery

8. In The Aftermath

9. Master Dissector

10. Cranium Crusher

11. Raped By The Blade

CUT UP line-up:

Erik Rundqvist – vocals & bass

Andreas Björnson – vocals & guitar

Anders Bertilsson – guitar

Tobias Gustafsson – drums

CUT UP live:

29/04/17 SE – Sundsvall – Club Destroyer

12/05/17 BE – Deinze – Muziekcafé Elpee

13/05/17 NL – Veghel – Deathfest II

20/05/17 FI – Hyvinkää – Steelfest Open Air

29/07/17 DE – Essen – Nord Open Air

21/10/17 SK – Belusa – Deathfest

