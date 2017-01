Nach einem zuletzt gravierenden Line Up Wechsel sind sie jetzt wieder komplett und stärker denn je! Von 2005 bis 2010 noch unter anderem bekannt (3 Alben wurden in dieser Zeit veröffentlicht), haben sie seit 2010 mit neuem Namen vier unglaubliche Alben veröffentlicht! Das aktuelle Album der Nordrhein-Westfallen ist Ende 2015 erschienen und hört auf den Namen „Bannstein„.

Hiermit freut sich der Veranstalter euch offiziell Eïs bestätigen zu können!

Macht euch auf eine Bombenshow gefasst. Es ist noch nicht garantiert ob die Bühne danach noch steht ;-P

Bei der nächsten Band handelt es sich hierbei um eine noch sehr junge Band aus dem Raum München, welche jedoch definitiv mit einer gewaltigen Portion Pagan Metal zu überzeugen weiß. Sie haben sich im Jahr 2009 gegründet und 2012 ihr Debütalbum „Die Lichtung“ veröffentlicht. Aktuell arbeiten sie an ihrem kommenden Album, wodurch sie zeitlich sehr eingespannt sind. Deswegen freut sich der Veranstalter um so mehr, dass sie eine ihrer wenigen Shows im Jahr 2017 bei uns spielen.

Wir hoffen ihr freut euch genau so sehr wie wir über Knaat!

