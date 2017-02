Lagerstein

Trollfamilie hört uns an, es gibt Piraten die von weit weg zu uns reisen, die Burg kapern und für sich erobern wollen!Wahrscheinlich haben sie von unserem flüssigen Gold gehört und wollen sich dies nun unter den Nagel reißen.Helft uns das zu verhindern! Es gibt nicht mehr all zu viele Tickets um an dieser hiesigen Schlacht teilzunehmen. Wer die Burg mit uns verteidigen will, sollte schnell sein!

Der Veranstalter ist noch an einige Informationen über diese Piraten gekommen.

Sie reisen aus dem fernen Brisbane (Australien) auf ihrem Schiff, der S.S. Plunderberg an. Haben bereits 2 starke Alben im Gepäck, während das aktuelle auf den Namen „All for Rum & Rum for All“.

Die Crew ist Sieben Mann stark und hört auf folgenden Namen:

Lagerstein

Was meint ihr, schaffen wir es die Burg zu verteidigen?

Oder versöhnen sich Piraten und Trolle bei einem mächtigen Saufgelage?