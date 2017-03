Darktroll Festival vom 25.05. – 27.05.2017 auf der Burgruine Schweinsburg in Bornstedt (Vorbericht)

Festivalname: Darktroll Festival 2017

Bands: Wolfchant, The Committee, XIV Dark Centuries, Enisum, Vargrimm, Raventale, Minas Morgul, Månegarm, THORONDIR, HATE, Waldschrat, Nargaroth, Bucovina, Belenos, Countless Skies, BALFOR, ABSU, Vike Tare, SuidAkrA, Waldtraene, Eïs, Knaat, Ferndal, Lagerstein

Kosten: 45€ Wochenendticket

Genres: Black Metal, Pagan Metal

Tickets: https://shop.in-fiction.eu/index.php?rb=1&set=1&set2=1

Link: http://www.darktroll-festival.de/

Mitten im Herzen Deutschlands gibt es im Mai wieder ordentlich Geknüppel. Vom 25.05.-27.05.2017 brennt die Burgruine Schweinsburg im beschaulichem Städtchen Bornstedt in Sachsen Anhalt. Drei Tage lang werden reichlich Bands aus den Bereichen Pagan-, Folk-, Viking- und Black Metal die Fans in Wallung bringen und ordentlich einheizen. Nicht nur große, sondern auch kleine Bands erhalten die Chance, sich auf dem naturbehafteten Gelände zu beweisen. Die familiäre Atmosphäre gibt es wie immer inklusive. Reichlich Merchandise wird alljährlich präsentiert, und die selbstgemachten Bemmen sind auch wieder mit von der Partie. Wahre Fans und neugierige Neulinge sind gern gesehen und willkommen! Aber aufgepasst, die Karten sind limitiert. Also schnell zugreifen und auf keinen Fall verpassen!

Dieses Jahr werden sich folgende Bands das Mikrophon überreichen:

Viel Spaß wünscht Time for Metal!

