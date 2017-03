dArtagnan - Seit an Seit (Gold Edition)

“Mit dem Herz am rechten Fleck !“

Artist: dArtagnan

Herkunft: Nürnberg, Deutschland

Album: Seit an Seit (Gold Edition)

Spiellänge: ca. 110 Minuten

Genre: Mittelalter Rock, Folk Rock, Musketier Rock

Release: 14.10.2016

Label: SevenOne Media, Sony Music

Link: https://www.facebook.com/pg/dartagnan.de/about/?ref=page_internal

Bandmitglieder:

Gesang, Dudelsack, Flöten – Ben Metzner

Gitarre, Gesang – Tim Bernard

Gitarre, Bass, Gitarre – Felix Fischer

Tracklist CD1:

Seit An Seit Ehre Wem Ehre Gebühret Komm Mit Bis Zum Letzten Atemzug Meine Liebste, Jolie En Garde So Wie Du Für Immer Dein Meilen Freiheit Tourdion Rabenballade Mann Mit Der Eisernen Maske Heldenlied Nebelmeer Für dich Bella Ciao Komm Mit (Unheilig Remix)

Tracklist CD2:

Intro (Live) Mann Mit Der Eisernen Maske (Live) Meine Liebste, Jolie (Live) Ehre Wem Ehre Gebühret (Live) Komm Mit (Live) Bis Zum Letzten Atemzug (Live) Tourdion (Live) Für Immer Dein (Live) 7 Meilen (Live) En Garde (Live) Seit An Seit (Live) Heldenlied (Live)

Nachdem das Debütalbum der drei Nürnberger Musketier-Rocker dArtagnan Platz 7 der Charts erreichte und über 14 Wochen in den Top 100 blieb, erschien im Oktober 2016 die GOLD-Edition des Albums Seit An Seit. Neben einer kompletten Live-CD als Bonus enthält die Auflage drei neue Tracks sowie die Single Komm mit remixed by Unheillig. Bei diesem Erfolg wollen wir lieber spät als nie über das Debüt des Folk Rock-Trios berichten, das gleich unter der Sony Music-Flagge segeln durfte.

Die GOLD-Edition von Seit An Seit ist seit Oktober 2016 zu erwerben und kommt, wie oben bereits angesprochen, auf eine gute Portion der dArtagnan-Kunst. Insgesamt gibt es 110 Minuten Mittelalter Rock auf die Ohren, was verdammt nah an Schandmaul herankommt. Fans dieser Gruppe, aber auch von Saltatio Mortis oder In Extremo kommen voll auf ihre Kosten. Kein Wunder, dass die neue Formation ohne Probleme Seit An Seit direkt fest in die Charts bringen konnte. Im Gegensatz zu den genannten Acts gehen Ben Metzner, Tim Bernard und Felix Fischer noch einen Schritt weiter an die Mainstream-Front heran. Gesanglich kann man dArtagnan jedem anbieten, der auf deutsche Lyrics steht und dem Altertum nicht abgeneigt ist. Lockere Refrains greifen meist sehr entspannte Themen auf. Freundschaft, Liebe und auch ein geselliger Abend wird harmonisch nahe gebracht, ohne den Hörer aus der Reserve zu locken. Alles, was unbequem werden könnte, lassen die Musiker außen vor. Ein fröhliches Werk mit viel Lebensmut versteckt sich hinter dem Titel Seit An Seit.

dArtagnan - Seit an Seit (Gold Edition) Fazit: Alle, die Seit An Seit schon besitzen, brauchen dem verpassten Kauf der Gold Edition im Herbst 2016 nicht nachtrauern. Nachholen kann man den Kauf jedoch, denn es gibt schließlich schönes Bonusmaterial, was einem eingefleischten Fan nicht unbedingt durch die Lappen gehen sollte. Alle, die bei Schandmaul einen akustischen Ohr(gasmus) haben, sollten dArtagnan für neue Lustspiele antesten.



Anspieltipps: Ehre Wem Ehre Gebühret und Freiheit Rene W. 8 2017-03-03 8 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

