Nach der erfolgreichen zweiten Auflage des DE MORTEM ET DIABOLUM Festivals haben die Veranstalter bereits im Dezember angekündigt, in die dritte Runde zu gehen. Nun nimmt das Festival-Billing weiter Gestalt an. Nachdem bereits ACHERONTAS und KRATER bestätigt wurden, legte das Organisationsteam mit den finnischen Depressive Black Metallern TOTALSELFHATRED und den polnischen Schwarzmetallern FURIA hochwertig nach. Weitere Bands sind bereits in Planung.

Das DE MORTEM ET DIABOLUM 2017 wird im Berliner Nuke Club stattfinden. Weitere Informationen sollen zeitnah folgen.

Alle weiteren Informationen findet ihr hier:

DE MORTEM ET DIABOLUM auf Facebook

DE MORTEM ET DIABOLUM Eventseite auf Facebook

Quelle: www.metal-promotions.de

