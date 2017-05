Das Booking beim DE MORTEM ET DIABOLUM nähert sich für 2017 dem Ende. 12 von 14 Bands sind bereits bestätigt und die letzten beiden Namen haben es in sich. So wird die neue Band der norwegischen Black-Metal-Legende Gaahl und seiner nicht weniger legendären Mitstreiter, GAAHLS WYRD, im Dezember in Berlin halt machen. Außerdem dürfen sich Besucher auf die Doom-Deather OCTOBER TIDE freuen.

Damit sieht das bisher bestätigte Billing wie folgt aus:

DESTROYER 666

GAAHLS WYRD

OCTOBER TIDE

BAPTISM

ACHERONTAS

THE COMMITTEE

FURIA

TOTALSELFHATRED

HEMELBESTORMER

THE STONE

KRATER

RIMRUNA

Das DE MORTEM ET DIABOLUM 2017 wird im Berliner Nuke Club stattfinden. Weitere Informationen sollen zeitnah folgen.

Alle weiteren Informationen findet ihr hier:

DE MORTEM ET DIABOLUM auf Facebook

DE MORTEM ET DIABOLUM Eventseite auf Facebook

Quelle: www.metal-promotions.de

