De Mortem Et Diabolum: Haben drei neue Bands bestätigt

Passend zum Wochenende hat das DE MORTEM ET DIABOLUM ein weiteres Highlight angekündigt: Die finnischen Black Metaller BAPTISM werden im Dezember Berlin erobern. Ihr aktuelles Album „V: The Devil’s Fire“ erschien im vergangenen Jahr bei Season Of Mist und hat weltweit positives Feedback erhalten. Außerdem wurden erst kürzlich die Belgier HEMELBESTORMER und die Beriner RIMRUNA für das Festival bestätigt.

Hier alle bisher bestätigten Bands:

BAPTISM

ACHERONTAS

THE COMMITTEE

FURIA

TOTALSELFHATRED

HEMELBESTORMER

THE STONE

KRATER

RIMRUNA

Das DE MORTEM ET DIABOLUM 2017 wird im Berliner Nuke Club stattfinden. Weitere Informationen sollen zeitnah folgen. Alle weiteren Informationen findet ihr hier: DE MORTEM ET DIABOLUM auf Facebook DE MORTEM ET DIABOLUM Eventseite auf Facebook

Quelle: www.metal-promotions.de

