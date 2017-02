Deep Purple: Exklusiv im Kino: Bundesweite Kinopremiere des Films „From Here To inFINITE“ am 16. März 2017

Deep Purple: Exklusiv im Kino: Bundesweite Kinopremiere des Films „From Here To inFINITE“ am 16. März 2017

Drei Wochen vor dem offiziellen Erscheinungstermin des neuen Deep Purple-Albums „inFinite“ bringt UCI EVENTS am 16. März um 20 Uhr den Film zur Entstehungsgeschichte „From Here to inFinite“ als Kinopremiere auf die Leinwand. Neben tiefen Einblicken in die Arbeit und das Zusammenleben der Rocklegenden, gibt es erstmals und weltexklusiv Songs aus dem mit Spannung erwarteten Album zu hören. So nah wie in diesem Film ließen Deep Purple Kameras noch nie an sich heran…

In der UCI Kinowelt Düsseldorf findet die Premiere in Anwesenheit der Bandmitglieder Ian Paice und Roger Glover statt, die im Anschluss ihren Fans Rede und Antwort stehen.

Quelle: www.result-promotion.de

Kommentare

Kommentare