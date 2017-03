Nach vielen Jahren im Metalbusiness veröffentlichen Schwedens Melodic / Death Helden DEGRADEAD ihr allererstes Album LIVE IN Wacken am 28.04. als Digitalrelease.

Degradead veröffentlichten bisher 5 Studioalben, mit denen sie regelmäßig die Schwedischen Rockcharts stürmten. Bereits mit dem Debüt „Til Death Do Us Apart“ erlangte die Band hohes Ansehen in der Melodic / Death Szene ihrer Heimat. Mit dem Nachfolgern „Out Of Body Experience“ und „A World Destroyer“ gelang es den Jungs aus Stockholm auch international Fuß zu fassen. Mit „The Monster Within“ und „Degradead“ konnte die Band diesen Standard anschließend mühelos halten.

Nun endlich erscheint der, von vielen Fans lang ersehnte, Auftritt beim Wacken Open Air 2014.

Track list:

1. Achieve the Sky

2. Take Control

3. For Better or Worse

4. The Monster Within

5. V.X.R.

6. Burned

7. Dream

8. No One Prevail

9. Wake the Storm

10. Human Nature

Quelle: www.fd-entertainment-group.de

