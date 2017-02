Festivalname: DesertFest Berlin 2017

Bands: Sleep, John Garcia playing Slo Burn & Kyuss, Samsara Blues Experiment, Lowrider Sweden, 1000mods, Toundra, Mars Red Sky, Ecstatic Vision, The Cosmic Dead, Satan’s Satyrs, Gold, Riff Fist, SUMA, Pontiak, Venomous Maximus, Wucan, Tuber, Tschaika 21/16, The Well

Ort: Astra Kulturhaus, Berlin

Datum: 27.04.2017 – 29.04.2017

Kosten: 3-Tages Ticket 85,00 €

Genres: Stoner Rock, Psychedelic, Doom

Tickets: http://desertfest.de/tickets

Link: http://www.desertfest.de

Und auch in diesem Jahr findet das DesertFest wieder seinen Platz im Astra Kulturhaus in Berlin. Das grenzenlose Heavy Rock, Doom und Psycho-Spektakel reißt auch in dieser Episode seine Anhänger aus den Socken. Drei Tage lang gibt es geballte Power aus Amerika, Dänemark und unzähligen anderen Ländern. Der Abriss beläuft sich kostentechnisch auf 85 € für ein 3-Tages Ticket.

Was gibt es zu sehen? Unter anderem werden folgende Bands das Publikum bespaßen:

Laut Veranstalter ist das DesertFest bis auf die letzte Karte ausverkauft. Wer sich noch die Chancen auf Tickets behalten möchte, kann jedoch in der Facebook-Festivalgruppe sein Glück auf Secondhand-Karten zum Abkaufen nutzen.

