DESTRAGE lassen sich in keine Schublade stecken. Ausdrücke wie „progressiv“, „cineastisch“, „Mathcore“, „technisch“ oder „groovig“ lassen sich auf sie münzen, aber auf den Punkt bringt es eigentlich nur ihr Name: DESTRAGE, denn sie haben sich ihre eigene Nische geschaffen. Auf ihr viertes Studioalbum A Means To No End trifft dies mehr denn je zu. Die Scheibe erschien im Oktober 2016 via Metal Blade Records. Als Kostprobe zu A Means To No End steht nun ein Gitarrenvideo (von Camilla Boro // Sandhog Music Production) zum Song „Dreamers“ mit Matteo Di Gioia und Ralph Salati, im Netz: youtube.com

Die Transkriptionen der Gitarrenparts von A Means To No End sind auch zum Kaufen erhältlich: shthppns.com

Mehr über A Means To No End, und Möglichkeiten zum Bestellen der Platte in unterschiedlichen Formaten findet ihr auf: metalblade.com/destrage

Packend vom ersten bis zum letzten Ton führt A Means To No End den Hörer durch einen emotionalen Irrgarten komplexer wie griffiger Melodien und Riffs, ohne irgendjemandes Regeln einzuhalten. Die für ihre kraftvollen Shows bekannte Band wird wieder gigantisch klingen, wenn sie diese Songs unter ihre Fans bringt. Im Folgenden ihre Euro-Tourdaten!

Destrage live:

Jan. 27 – Turin, Italy – Lo Chalet

Feb. 3 – Frattamaggiore, Italy – Sound Music Club

Feb. 4 – Modugno, Italy – Demode Club

Feb. 10 – Brescia, Italy – Latte+

Feb. 11 – Cesena, Italy – Vidia Club

Feb. 18 – Vicenza, Italy – k2

Mar. 11 – Legnano, Italy – Land of Live

Destrage „European Unrest Tour“

mit Periphery, The Contortionist

May 2 – Wiesbaden, Germany – Schlachthof

May 3 – Lausanne, Switzerland – Les Docks

May 5 – Milan, Italy – Santeria Club

May 6 – Bologna, Italy – Zona Roveri

May 7 – Wien, Austria – Szene

May 8 – Berlin, Germany – Lido

May 9 – Copenhagen, Denmark – Pumpehuset

May 11 – Helsinki, Finland – Tavastia

May 13 – Stockholm, Sweden – Klubben

May 14 – Oslo, Norway – Vulcan Arena

May 16 – Hamburg, Germany – Markthalle

May 17 – Koln, Germany – Essigfabrik

May 18 – Antwerp, Belgium – Trix

May 19 – Manchester, UK – O2 Ritz

May 20 – London, UK – O2Forum

May 21 – Paris, France – Trabendo

May 23 – Nantes, France – Le Ferrailleur

May 24 – Toulouse, France – Connexion

May 25 – Lyon, France – CCO

May 26 – Esch-Sur-Alzette, Luxembourg – Rockhal

May 27 – Nijmegen, Netherlands – Doornrosje

Destrage sind:

Paolo Colavolpe – Vocals

Matteo Di Gioia – Gitarre

Federico Paulovich – Drums

Ralph Guido Salati – Gitarre

Gabriel Pignata – Bass

Quelle: www.metalblade.com

