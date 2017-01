Dunkle Wolken ziehen nicht nur über Kalifornien auf: für ihr siebtes Album haben sich DevilDriver erneut mit Produzent Mark Lewis in die Audio Hammer Studios begeben, um drei Jahre nach dem formidablen Winter Kills für eine rasiermesserscharfe Quasi-Wiedergeburt zu sorgen! Der Titel Trust No One ist eine Kampfansage, die keiner tiefschürfenden Interpretation bedarf, sondern lediglich verdeutlicht, dass Dez Fafara und Co. ihre Energie komprimiert haben: der Opener ‘Testimony Of Truth‘ ist nicht nur ein Meisterwerk an flirrenden Gitarren und derbem Groove, sondern schließt auch gleich zu den ganz großen Klassikern der Amis auf! Hinterhältige Hooks adeln düstere Brecher wie ‘My Night Sky‘, aber zwischen Gift & Galle ist auch immer noch ein Plätzchen für ergreifende Epik.

Diese Wölfe brauchen keinen Schafspelz!

Termine:

14.06.2017 DE Essen Turock 16.06.2017 DE Nürnberg Hirsch 21.06.2017 DE Hamburg Knust

