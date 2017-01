Devilskin kommen Anfang März auf „Be Like The River“ – Tour

Nachdem bereits im Oktober des letzten Jahres der zweite Streich der Neuseeländer weltweit veröffentlicht wurde beehren Devilskin auch wieder unsere Breitengrade und kommen für vier Shows Anfang März auf Tour durch Deutschland!

Falls ihr zu einer der Shows möchtet, vorab oder bei der Tour mit der Band sprechen wollt meldet euch gerne direkt bei mir!

BE LIKE THE RIVER TOUR 2017

04.03.2017 Mörlenbach, Live Music Hall

08.03.2017 Hamburg, Headcrash

09.03.2017 Berlin, Sage Club

11.03.2017 Düsseldorf, Pitcher

Quelle: www.oktoberpromotion.com

