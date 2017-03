Die internationalen Thrasher DEW-SCENTED haben gerade einen neuen Drummer in ihre Reihen aufgenommen.

Sänger Leif Jensen erklärt: „Wir freuen uns, Marc Dzierzon mit ins Boot geholt zu haben. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass wir ständig mit Aushilfen gearbeitet haben (Danke noch einmal an Michiel und Uwe… ihr seid die Geilsten!), nachdem Koen Ende 2015 ausgestiegen war. Wir suchten nach einem passenden Mann nicht nur für Konzerte, sondern auch für die Arbeit an neuem Material, Aufnahmen und natürlich zukünftige Gigs. Diese Suche findet nun ein Ende.

Marc Dzierzon (Centaurus-A, ArschlochKind) ist ein Talent und Mucker aus Leidenschaft, der uns von Anfang an beim Proben umgehauen hat. Abgesehen von seinem Verständnis dafür, worum es bei uns geht, spielt er hart und präzise, bringt aber auch die richtige Einstellung mit ein, nach der wir gesucht haben. Wir sind extrem zuversichtlich, ein neues Kapitel im Geschichtsbuch der Band aufzuschlagen, und gespannt darauf, wie sich Marc auf Tour mit Flotsam & Jetsam behaupten wird!“

Marc selbst sagt: „Ich freue mich, ab jetzt der neue Drummer von Dew-Scented zu sein. Mit diesen Typen Musik zu machen ist eine große Ehre für mich, und ich bin sowohl aufgeregt als auch hochmotiviert bezüglich der Zukunft! Wir sehen uns auf Tour im März und April, gemeinsam mit Izegrim und Flotsam & Jetsam, dort lernt ihr mich kennen!“

Hier geht es zum Playthrough-Video mit Marc, der Song ist ‚Affect Gravity‘ vom Album ‚Intermination‚:

Mehr über Marc hier: https://www.youtube.com/user/marcdzierzon

Die für dieses Jahr bisher bestätigten Shows von DEW-SCENTED:

DEW-SCENTED live 2017:

23.03.2017 Strasskirchen (D) – Plutonium + Flotsam And Jetsam & Izegrim

24.03.2017 Bohinj (SL) – Winter Days Of Metal + Flotsam And Jetsam & Izegrim & more

25.03.2017 Parma (IT) – Titty Twister + Izegrim & more

26.03.2017 Zürich (SWI) – Dynamo + Flotsam And Jetsam & Izegrim

27.03.2017 Paris (F) – Petit Bain + Flotsam And Jetsam & Izegrim

28.03.2017 Nantes (F) – Ferrailleur + Flotsam And Jetsam & Izegrim

29.03.2017 Deinze (B) – Elpee + Flotsam And Jetsam & Izegrim (Sold out!)

30.03.2017 Osnabrück (D) – Bastard Club + Flotsam And Jetsam & Izegrim

31.03.2017 Arnhem (NL) – Willemeen + Flotsam And Jetsam & Izegrim & more

01.04.2017 Nijverdal (NL) – Cult Art + Flotsam And Jetsam & Izegrim

02.04.2017 Rotterdam (NL) – Baroeg + Flotsam And Jetsam & Izegrim

03.04.2017 Berlin (D) – Cassiopeia + Flotsam And Jetsam & Izegrim

04.04.2017 Ostrava (CZ) – Barrak Music Club + Flotsam And Jetsam & Izegrim

06.04.2017 Krakow (PO) – Zascianek + Flotsam And Jetsam & Izegrim

07.04.2017 Budapest (HU) – Showbarlang + Flotsam And Jetsam & Izegrim

08.04.2017 Vienna (AU) – Vienna Metal Meeting + Flotsam And Jetsam & Izegrim & more

09.04.2017 Mannheim (D) – 7er Club + Flotsam And Jetsam & Izegrim

07.-08.07.2017 Nordheim/Heilbronn (D) – Sunstorm Open Air

05.-08.07.2017 Ballenstedt (D) – Rock Harz Festival

14.-15.07.2017 Gävle (SWE) – Gefle Metal Festival

10.-12.08.2017 Schlotheim (D) – Party San Open Air

„Nun da wir einen neuen Drummer haben, können wir endlich mit den Arbeiten an unserem nächsten Album anfangen, für das wir schon eine Menge cooler Ideen haben, also macht euch auf was gefasst…“

Dew-Scented ‚Intermination‚ Albumsamples:

Ruptured Perpetually (offizielles Video): https://www.youtube.com/watch?v=tGfA8PiiyPY

On A collision Course (Track-Stream): https://www.youtube.com/watch?v=6gO4arJVEu4

Ode To Extinction (Lyric-Video): https://www.youtube.com/watch?v=gd0nZiI01FE

Metal Blade Records Landingpage: https://www.metalblade.com/dewscented

http://www.dew-scented.net

https://www.facebook.com/dewscented

Kommentare

Kommentare