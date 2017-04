Mit „Beers & Ziggs“ gibt es nun das erste Video aus Ihrem kommenden Album „Stay Heart“ (VÖ: 21.04. NoCut/SPV):

Ein Hamburger Kiez-Abend vom allerfeinsten, mit Burlesque in Deutschlands einziger Burlesque-Kneipe, dem “Home Of Burlesque“, und typischer Hamburger Hafenstimmung, mit Akkordeon, guter Stimmung und allem, was das Herz begehrt.





DIE HEART + VITJA Live 2017:

14.04. Berlin – Privatclub

15.04 Hannover – Lux

16.04. Köln – MTC

20.04. Wiesbaden – Schlachthof

21.04. Stuttgart – Club Zentral

22.04. München – Backstage Club

28.04. Hamburg – Logo

29.04. Dresden – KONK Club Dresden

30.04. Münster – Sputnik

Kommentare

Kommentare