Die junge Hamburger Band Die Heart wird am 21. April 2017 ihr Debüt-Album Stay Heart via NoCut/SPV veröffentlichen.

Vorab kann man bereits einen kleinen Eindruck von ihrem ersten Album gewinnen, denn die Band veröffentlichte bereits ein Snippet, das man sich hier anhören kann:

Ab Mitte April wird die Band zusammen mit VITJA, Breathe Atlantis & Improvement durch Deutschland touren und das Album live präsentieren:

DIE HEART + VITJA Live 2017:

14.04. Berlin – Privatclub

15.04 Hannover – Lux

16.04. Köln – MTC

20.04. Wiesbaden – Schlachthof

21.04. Stuttgart – Club Zentral

22.04. München – Backstage Club

28.04. Hamburg – Logo

29.04. Dresden – KONK Club Dresden

30.04. Münster – Sputnik

Man könnte jetzt eine unfassbar lange Liste mit ganz unterschiedlichen Einflüssen auf die Musik der vier Hamburger aufzählen, da jeder von ihnen musikalisch gesehen aus einer anderen Ecke kommt. Am Ende gibt es Einflüsse von fast überall, aber machen wir uns nichts vor: die Band erfindet das Rad nicht neu.

Aber schon beim ersten Hinhören spürt man die Leidenschaft, die in ihnen und ihrer Musik steckt. Es wird nicht nach Schema F geschrieben und jeder Song spiegelt jeden Einzelnen in seiner aktuellen Situation wieder. Von daher kann man nie klar sagen, dass Die Heart „nur“ Punk Rock, Hardcore oder Glam Rock ist. Man muss sich die Band ganz einfach anhören und versuchen, sich darauf einzulassen.

„Es bedeutet uns am meisten, wenn die Leute unsere Songs hören und die Emotionen spüren, die wir dadurch transportieren wollen.“, so Sänger Niels.

Wenn man die Band live sieht oder sich die Platte auflegt, soll das für die vier, den Club und vor allem für den Zuhörer der Moment an dem Tag, der Woche oder im ganzen Leben sein, in dem man alles hinter sich lassen kann, einfach den Moment genießt und seinen Emotionen freien Lauf lässt.

Rough, rotzig, ins-Gesicht, dreckig, ehrlich, straight, kompromisslos, energiegeladen, stürmisch, wachrüttelnd, ohne Schnörkel, ohne Spielereien und straight aus Hamburg City – das sind nur wenige Attribute, die die Band und ihre Musik beschreiben. In den Texten wird nichts in schöne Worte gepackt, die man nicht versteht oder die missverständlich sind. „Direkte Worte, die direkte Emotionen auslösen und wiederspiegeln“, das möchte Sänger Niels erreichen, und das gelingt ihm gekonnt.

Für die leidenschaftlichen Musiker ist ihre Musik in einer Welt, in der es nur noch um MEHR geht, das Einzige, was noch einen echten Wert hat. Und damit erklärt sich auch der Bandname, denn jeder von ihnen ist ein echter „die heart“ Fan der Musik und der Art und Weise, wie Musik die unterschiedlichsten Menschen verbinden kann.

„Diese Emotionen, die unsere Musik in mir weckt, konnte ich bisher auf keine andere Art oder Weise erfahren.“ so Bassist Nille.

Am 21.04.2017 veröffentlicht die Band kaum ein Jahr, nachdem sie ihre erste EP All For One digital via NoCut/SPV veröffentlicht haben, ihren ersten Longplayer Stay Heart, den sie Ende 2016 unter der Leitung von Marc Schettler in den Hafenklang Studios Hamburg aufgenommen haben. Das Album spiegelt alles wieder, was die Musiker ausmacht und versetzt einen durch Gitarren, die stark aus der alten Punkrockszene beeinflusst werden, Drums aus den Tiefen der Hardcoreszene, Bassläufen á la Deftones und Vocals im 90er NY Hardcore-Stil in die Anfänge des Hardcores zurück.

Fans von Sick Of It All, Terror und vielen mehr kommen bei diesem Album definitiv auf ihre Kosten!

stay heart.

http://www.dieheart.de/

http://www.facebook.com/diehearthc/

https://twitter.com/diehearthc

Quelle: Starkult Promotion

