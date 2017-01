Die Jungs von Divine:Zero aus Erkelenz (NRW) sind aktuell auf der Suche nach einem neuen Drummer. Unterm Video findet ihr das offizelle Statement der Band:

Metalheads!

Wie heißt es so schön? – The Show must go on. Aus diesem Grunde gibt es hier einen Post, der sich an alle Drummer unter euch richtet.

Und zwar suchen DIVINE:ZERO (Melodeath/ Erkelenz) ab sofort einen versierten und motivierten Schlagzeuger zur Komplettierung unseres Line Ups.

Was bieten wir?

regelmäßige Gigs

Booking Agentur

Plattendeal

gutes Bandklima ohne Egotrips

die Arbeit am 3. Studioalbum

eigener Proberaum in Erkelenz (es ist somit von Vorteil, wenn du aus dem Raum HS/AC/MG/NE/DN kommst, aber kein Muss)

bei Bedarf Drumset im Proberaum zum Vorspielen

Was solltest du mitbringen?

Bock auf ca 15-20 Gigs im Jahr

die Bereitschaft, 2 Mal in der Woche zu proben oder die Möglichkeit, dich zu Hause am Drumkit live-fit zu halten

eine killermäßige Double-Bass-Performance und Tightness

Klicksicherheit

Offenheit für sämtliche Metal-Spielarten – von traditionell bis modern

Motivation zur Arbeit am neuen Album

Engagement und Begeisterung, die Band in Zukunft voranzutreiben

Mobil

Interessiert? Dann melde dich doch einfach unter info@divine-zero.com

Gerne stellen wir dir dann unsere Songs zum üben zur Verfügung und stellen uns neugierigen Fragen.

Weitere Informationen, Videos, Songs etc. gibt es vorab aber auch schonmal auf www.divine-zero.com.

Horns up!

DIVINE:ZERO

Kommentare

Kommentare