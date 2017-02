Die aus Bedford, England stammende Rock Band DON BROCO, deren letztes Album, »Automatic«, von 0 auf 6 der britischen Album Charts schoss, hat ihre Live-Version der aktuellen Single ‚Everybody‘ veröffentlicht.

Schaut euch das Video zum Song hier an: https://youtu.be/lolASFNGEmY

Bestellt/streamt ‚Everybody‘ jetzt über iTunes, Spotify, Amazon, Deezer or GooglePlay.

Die Rockhymne wurde 2016 veröffentlicht um die Vertragsunterzeichnung mit dem US-Label SharpTone Records zu feiern und ist die erste Kostprobe seit DON BROCOs Veröffentlichung ihres Top 10 Albums »Automatic« im Jahr 2015. Seit dem hat die Band Headline Shows in der Brixton Academy gespielt so wie auch in Arenen überall in UK und Europa zusammen mit BRING ME THE HORIZON und 5 SECONDS OF SUMMER.

Nun da sich die Band auf ihr größtes Jahr vorbereitet sind die Zeichen eindeutig: DON BROCO wollen die Weltherrschaft. Sie starten mit zwei gigantischen Arenashows in der Osaka-Jo Halle in Japan am 25. und 26. Februar als Support für die japanischen Rock Superstars ONE OK ROCK und begeben sich danach in die Staaten um im April als Support der Pop-Punk Band STATE CHAMPS eine 28-tägige Tour durch Amerika zu spielen.

DON BROCO Tour Dates w/STATE CHAMPS:

April 7: Cleveland, OH—Agora Theatre

April 8: Detroit, MI—St. Andrew’s Hall

April 9: Chicago, IL—Concord Music Hall

April 11: Des Moines, IA—Wooly’s

April 12: St. Louis, MO—The Ready Room

April 14: Denver, CO—Summit Music Hall

April 15: Salt Lake City, UT—The Complex

April 17: Seattle, WA—The Showbox

April 18: Portland, OR—Wonder Ballroom

April 19: Berkeley, CA—The UC Theatre

April 20: Santa Ana, CA—The Observatory

April 21: Los Angeles, CA—The Teragram Ballroom

April 23: San Diego, CA—Observatory North Park

April 25: Las Vegas, NV—Hard Rock Hotel

April 26: Phoenix, AZ—The Pressroom

April 28: Austin, TX—Emo’s

April 29: Dallas, TX—Gas Monkey

April 30: Houston, TX—Warehouse Live

May 2: Nashville, TN—Cannery Ballroom

May 3: Atlanta, GA—The Masquerade

May 5: Orlando, FL—Beacham Theater

May 6: Charlotte, NC—Neighborhood Theatre

May 7: Baltimore, MD—Baltimore Soundstage

May 9: Philadelphia, PA—Theatre of Living Arts

May 11: New York, NY—Irving Plaza

May 12: New York, NY—Irving Plaza

May 13: Clifton Park, NY—Upstate Concert Hall

May 14: Boston, MA—Royale

DON BROCO wurden 2008 gegründet und haben seitdem zwei Longplayer (»Priorities«, 2008 und »Automatic«, 2015) sowie vier EPs (»Living The Dream« und »Thug Workout«, 2008, »Big Fat Smile«, 2011 und »You Wanna Know«, 2013) veröffentlicht. Ihr letztes Album landete auf #6 der englischen Album-Charts. 2016 schlossen DON BROCO einen Plattenvertrag mit SharpTone Records, dem neu gegründeten Label von Nuclear Blast-Chef Markus Staiger und Shawn Keith​.

DON BROCO ist:

Rob Damiani

Simon Delaney

Matt Donnelly

Tom Doyle

