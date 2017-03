Mit Dark Tranquillity präsentiert der Veransalter euchden letzten noch fehlenden Headliner für das Dong Open Air 2017! Atoma ist der aktuelle Geniestreich dieser Ikone des Göteborg Sounds und zugleich einer ihrer erfolgreichsten! Der Veranstalter freut sich sehr auf ein Wiedersehen mit einer der sympathischsten skandinavischen Bands überhaupt!

Acyl, eine der beliebtesten Bands im Tagesprogramm vergangener Dong Open Airs, hat mit Aftermath den Nachfolger des von euch gefeierten Debütalbums Algebra am Start. Im Juli wird es also wieder orientalischen Death Metal auf Mount Moshmore geben!

Symphonischer Black Metal erwartet euch, wenn Munarheim in die Saiten greifen. Zu acht zieht die Truppe aus Coburg in die Schlacht!

Last but sicherlich not least freuen wir uns, dass wir Spoil Engine als ersten belgischen Act überhaupt gewinnen konnten. Die Band um Frontfrau Iris wird im Mai ihr neues Album Stormsleeper auf die Melodeath-Fans dieser Welt los lassen!

Die Death-Altmeister von God Dethroned haben sich nach vier Jahren der Auflösung nicht nur neu formiert, sondern haben jüngst mit „The World Ablaze“ ihr erstes Album seit sieben Jahren für Mai angekündigt. Zwei Monate später wollen sie den Dongberg umgraben!

Für Erdarbeiten ist auch der Sound von Nervosa geeignet. Die drei Damen aus São bringen eine amtliche Schippe Thrash auf die Bühne!

Aeverium reichen dazu einen ordentlichen Schlag Alternative Metal mit deutlichem Gothic-Einschlag – Qualität vom Niederrhein!

Und abgerundet wird das heutige Paket von Elvenking, die uns nach sieben Jahren endlich wieder ihre erstklassige Mischung aus Folk- und Power Metal servieren!

Oh ja, es wird bunt! Gloryhammer, bzw. die vielleicht faszinierendste Power Metal Band dieser Tage, reitet / fliegt / stürmt / hämmert auf den Berg!

Vulture Industries, die bescheidenen Meister avantgardistischen Progressive Metals, arbeiten aktuell hart an ihrem neuen Album und werden mit neuen Stücken zu uns zurückkehren!

Ergänzend bieten Atomgott schönstes aus der Death und Grind Ecke. Knüppel aus dem Sack auf Metallisch!

Und zu guter letzt servieren wir euch noch einen grandiosen Doom-Act, der wie kaum ein anderer Newcomer in den vergangenen Monaten von seinen Kritikern umjubelt wurde: Lord Vigo!

Quelle: www.dongopenair.de

