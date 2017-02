Xavier Naidoo präsentiert ab 17. Februar 2017 um 20.15 Uhr exklusiv auf dem neuen Entertainmentsender Sky 1 die erste Show der Reihe „Xaviers Wunschkonzert Live“ aus seiner Heimatstadt Mannheim. Beim Start mit dabei: Rock-Legende DORO Pesch!

Bereits vergangene Woche wurde bekanntgegeben, dass die Metal-Queen Doro Pesch und Entertainer Tom Gaebel in der Show performen. Jetzt ist das Line-Up der ersten Show komplett: Singer-Songwriter Tim Bendzko und Popsänger Laith Al-Deen sind ebenfalls mit dabei. Durch die mehrteilige Live-Showproduktion von Naidoo Entertainment im Auftrag von Sky Deutschland führt neben Xavier Naidoo Sky-Moderatorin Esther Sedlaczek.

Die zweite Show ist am 21. April, ebenfalls um 20.15 Uhr auf Sky 1 zu sehen. Weitere Informationen unter www.sky.de/xavier

Und darum geht’s:

Xavier Naidoo und seine vier Gäste stellen sich in einem Mannheimer Club einer Herausforderung, die es so im deutschen Fernsehen noch nicht gab: Sky Zuschauer wählen während der Show Songs aus, die nur wenige Minuten später in „Xaviers Wunschkonzert Live“ mit Band gesungen werden. Dazu bringt jeder Künstler fünf Titel aus unterschiedlichen Musikrichtungen mit in die Show, sowohl aus seinem eigenen Repertoire, als auch persönliche Lieblingssongs. Diese werden zu Beginn der Show kurz vorgestellt. Der Zuschauer kann anschließend aus diesen insgesamt 25 Vorschlägen wählen und sich seinen Musikwunsch erfüllen lassen. Am Ende der Show wählt das Publikum vor Ort den Gewinnersong. Der Zuschauer, der sich diesen gewünscht hat, hat die Chance ein Wohnzimmerkonzert mit Xavier Naidoo oder einem seiner Gäste zu gewinnen. Die Showreihe „Xaviers Wunschkonzert Live“ zeigt die besten Musiker Deutschlands ohne Netz und doppelten Boden. Das garantiert Sky 1 Zuschauern einen Fernsehabend mit musikalisch hochkarätiger Besetzung und vielen überraschenden, emotionalen und einzigartigen Momenten.

Xavier Naidoo: „Ich freue mich – neben unvergesslichen Augenblicken mit tollen Musikern – besonders darauf, mit den Zuschauern während der Sendung in Verbindung zu treten. Die Zuschauer sitzen nicht einfach nur vor dem Fernseher, sondern gestalten unsere Live-Show aktiv mit. Damit schließt sich für mich der Kreis.“

Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei Sky Deutschland: „Wir sind sehr glücklich mit der hochkarätigen Besetzung der ersten Show. Neben Xavier Naidoo konnten wir talentierte und abwechslungsreiche Künstler für dieses musikalische Abenteuer gewinnen. „Xaviers Wunschkonzert – Live“ ist im deutschen Fernsehen bisher einzigartig und wird für jede Menge Gänsehautmomente sorgen.“



DORO sagt: „Ein tolles Konzept. Ich habe sofort zugesagt und freue mich sehr, bei der ersten Show dabei zu sein.“

Wer DORO allerdings live und hautnah erleben möchte, kann dies auf der kommenden traditionellen Tour zum Jahresende:

„STRONG & PROUD TOUR 2017”

Präsentiert von: Metal Hammer, EMP, Slam Magazine, Musix, Metaltix, metal.de

+ SPECIAL GUEST

11.11.2017 NED Drachten – Iduna

12.11.2017 NED Bergen op Zoom – Gebouw-T

14.11.2017 BEL Kortijk – De Kreun

01.12.2017 GER Leipzig – Haus Auensee

03.12.2017 AUT Innsbruck – Hafen

05.12.2017 ITA Trezzo sull’Adda – Live Club

06.12.2017 GER München – Backstage Werk

08.12.2017 GER Neuruppin – Kulturhaus

09.12.2017 GER Oberhausen – Ruhrpott Metal Meeting

10.12.2017 GER Wolfsburg – Hallenbad

12.12.2017 GER Regensburg – Eventhall Airport

14.12.2017 SWI Pratteln – Z7

15.12.2017 GER Ravensburg – Oberschwabenhalle

Tickets: www.metaltix.com

Weitere DORO-Termine in 2017:

23. – 29.07. SLO Tolmin – Metaldays

11. – 13.08. B Kortrijk – Alcatraz

12.08. D Hanau – Hanau Rocks

24. – 26.08. D Schleswig – Baltic Open Air

Sichert Euch DOROs »Strong And Proud – 30 Years Of Rock And Metal« hier: http://nblast.de/DoroStrongAnd ProudNB

Oder bestellt hier die digitale Version: http://nblast.de/DoroDownloads

