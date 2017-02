Dot Legacy veröffentlichen ein neues Video aus ihrem Album „To The Others“. Der Song schlägt düstere Töne an und kommt mit passenden Bildern und Ton, die hier und da auch an Nine Inch Nails erinnern:

Die Franzosen DOT LEGACY konnten seit ihrer Gründung 2009 auf Touren in Europa und Brasilien mit den Truckfighters und Blues Pills und ihrem selbstbetitelten Debüt Album (2014) für Aufsehen sorgen. Mit ihrem experimentellen und progressiven Stoner Rock Ansatz und ihrer Neugier nach weiteren Einflüssen entstand das zweite Album auf Tour und wurde danach von Sänger, Bassist und Emmy Preisträger Damien Quintard aufgenommen und produziert.

DOT LEGACY – To The Others

VÖ: 25.11.16

Setalight Records/Soulfood

Quelle: www.cmm-marketing.com

Kommentare

