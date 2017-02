Deutschlands meiste Rock n´ Roll Band DOUBLE CRUSH SYNDROME hat den Pre-Order für ihr Album »Die For Rock N‘ Roll« gestartet, das am 17. März 2017 via Arising Empire erscheint.

Bestellt euch das Album jetzt hier vor: http://geni.us/ DCSDieForRockRoll

Oder bestellt euch die digitale Version von »Die For Rock N‘ Roll« vor via

iTunes: http://geni.us/ DCSDieForRockRollIT

Amazon MP3: http://geni.us/ DCSDieForRockRollAMP3

Google Play: http://geni.us/ DCSDieForRockRollGP

Die Band hat kürzlich das Musikvideo zu ihrer brandneuen Single ‚On Top Of Mt. Whateverest‘ veröffentlicht.

Schaut es euch hier an: https://youtu.be/ FAYU3aSqv54

Holt euch ‚On Top Of Mt. Whateverest‘ via

NB FLAC: http://geni.us/ DCSWhateverestNB

Schaut euch außerdem die erste Single ‚Die For Rock N‘ Roll‘ hier an: https://youtu.be/ 5aeq7TkJehA

Holt euch die 7″-Vinyl der Single hier: http://geni.us/ DCSDie4RnRVinyl

und die digitale Version von ‚Die For Rock N‘ Roll‘ via

Und schaut euch die zweite Single ‚Gimme Everything‘ hier an: https://youtu.be/-WaXkl- gp7A

Die Band hat kürzlich auch ihre Headline-Tour für März / April 2017 angekündigt.

DOUBLE CRUSH SYNDROME Tourdaten:

17.03.17 Frankfurt – 11er

18.03.17 Hamburg – We Rock The North Party

22.03.17 Köln – Kleine Essigfabrik

23.03.17 München – Garage Deluxe

24.03.17 Wachenroth – Toxicity

25.03.17 Hameln – Mad Music

31.03.17 Berlin – Wild At Heart

01.04.17 Dresden – Puschkin

02.04.17 Düsseldorf – The Tube

05.04.17 Münster – Sputnik Café

06.04.17 Hannover – Lux

08.04.17 Stuttgart – Zwölfzehn

09.04.17 Saarbrücken – Garage Club

Tickets: http://geni.us/ DCSHeadTickets

»We Die For Rock N‘ Roll« Tracklist:

01. Gimme Everything

02. Die For Rock N‘ Roll

03. Unfriend Me Now

04. She’s A Pistol

05. On Top Of Mount Whateverest

06. Yeah! Pain!

07. I Wanna Be Your Monkey

08. Slow Suicide

09. Can’t You Be Like Everyone Else

10. Blood On My Shirt

11. Revolution

Bonus:

12. And They Say We Are The Freaks

13. Fuck You Is My Answer

14. Right Now

DOUBLE CRUSH SYNDROME sind:

Andy Brings – Gesang, Gitarre

Slick Prolidol – Bass, Gesang

Julian Fischer – Schlagzeug

Quelle: www.arising-empire.com

